«С выводами торопиться не стоит»

The Wall Street Journal не исключает, что ситуация на Ближнем Востоке подтолкнет строительство газопровода из России в Китай. Как утверждает издание, сейчас проект «увяз в разногласиях Пекина и Москвы». Вопрос, скорее всего, будет обсуждаться в ходе предстоящего визита Владимира Путин в КНР в сентябре. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что руководство Поднебесной не будет торопиться с принятием подобных решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Как сообщает газета The Wall Street Journal, 12-дневная война между Ираном и Израилем дает новый шанс «Силе Сибири-2». Такие данные изданию предоставили источники в китайском правительстве. Там опасаются, что угроза дальнейшей нестабильности на Ближнем Востоке приведет к нарушению энергетических цепочек, поэтому нужно подстраховаться. Китайская Народная Республика, как известно, придерживается принципа диверсификации. В частности, около трети потребляемого газа она получает из Катара. Кроме того, Поднебесная активно покупает дешевую иранскую нефть. Почему она дешевая? Потому что находится под санкциями, но тем не менее проблем здесь не возникает. Сейчас главный дискуссионный вопрос международной повестки — удалось ли уничтожить иранскую ядерную программу или серьезно ей навредить, или же потребуется новый удар?

Дональд Трамп и Израиль утверждают, что проблема в той или иной степени решена. Однако многие эксперты и СМИ пытаются с этим активно спорить, предъявляя свои аргументы, непонятно откуда взявшиеся. Как бы то ни было, если в регионе случится новое обострение, то Иран может теоретически перекрыть Ормузский пролив, через который осуществляется до 70% регионального сырьевого экспорта нефти, или же месторождения Исламской Республики будут уничтожены. Все это в совокупности действительно чревато серьезными рисками для такого гиганта, как Китай. Но вернемся к «Силе Сибири-2». Речь идет о строительстве второй нитки газопровода из РФ в Поднебесную. Как отмечает The Wall Street Journal, проект «увяз в разногласиях Пекина и Москвы». Камень преткновения — цена на газ. Китайские товарищи хотят покупать топливо по внутрироссийским расценкам. Между тем Москва утверждает, что никто нигде не увяз, работа идет и результат будет.

При этом так кажется, что дело не только в цене, есть и другие сложности. Как было сказано выше, Китай придерживается принципа диверсификации поставок, поэтому не в восторге от перспективы определенной зависимости от России, несмотря на дружбу и стратегическое партнерство.

Что касается Ближнего Востока, то вполне возможно, что Тегеран пойдет на уступки и перестанет быть источником вечной напряженности. В этом случае санкции снимут, а нефть и газ польются рекой. И зачем тогда вкладываться в дорогостоящий проект? Так что с выводами торопиться не стоит. Сейчас лучше подождать, чья в итоге возьмет.

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Дмитрий Дризе