ЦИАН: власти Кипра заинтересованы в уходе российского бизнеса из страны

Власти Кипра, где компании из РФ до февраля 2022 года зачастую регистрировали свои головные структуры, не препятствуют уходу из страны российского бизнеса. Об этом в интервью “Ъ” заявил Дмитрий Григорьев — гендиректор ЦИАН (развивает одноименный классифайд на рынке недвижимости). Более того, по словам топ-менеджера, власти Кипра, напротив, заинтересованы в редомициляции российских компаний из страны. «Сам по себе факт того, что компания находится одновременно в двух юрисдикциях, неудобен никому»,— отмечает господин Григорьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Григорьев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Григорьев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Но несмотря на это, по его словам, процесс перевода головной структуры небыстрый. ЦИАН, например, только к текущему моменту удалось за полтора года провести первый этап. Эта фаза редомициляции включала в себя обмен акций и АДР (американская депозитарная расписка) CIAN PLC на акции российской МКПАО ЦИАН, которые в апреле стали торговаться на Московской бирже. 30 апреля 2025 года началась редомициляция в Россию кипрской Cian PLC. «Обычно на это требуется не менее шести месяцев»,— поясняет Дмитрий Григорьев. Финальным этапом становится выдача кипрскими регистрационными органами свидетельства (о снятии с учета), добавляет он.

«Процесс был немного тяжелее, чем мы ожидали изначально»,— говорит господин Григорьев. По его словам, «многое зависит от того, на какой бирже изначально был листинг, какой депозитарий был ключевым».

В апреле 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что уже 500 компаний сменили зарубежную регистрацию на российскую в упрощенном порядке. Теперь они зарегистрированы в специальных административных районах внутри страны — в Калининграде, куда была переведена головная структура ЦИАН, и на острове Русский в Приморском крае. Среди компаний, которые прошли процесс редомициляции или находятся в этом состоянии,— X5 Group (управляет торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик»), Т-банк, золотодобытчик Polymetal, IT-холдинг VK и другие.

Подробнее читайте в интервью на сайте «Ъ».

Александра Мерцалова