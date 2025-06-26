Сибирь работает по-крупному

В Сибирском федеральном округе сегодня на стадии строительства находятся десятки крупных промышленных и инфраструктурных проектов. Наиболее масштабные из них связаны с добычей и переработкой полезных ископаемых, а также с расширением транспортной инфраструктуры. Значимые для экономики проекты заявлены в перерабатывающих отраслях, туристической и коммунальной сферах. Регионы, в свою очередь, взяли на себя обязательства по строительству необходимой инфраструктуры общей стоимостью не менее 144 млрд руб. По словам вице-премьера России Виктории Абрамченко, благодаря реализации крупных инвестпроектов, рост частных инвестиций в Сибири за последние пять лет составил 32,4%, рост доходов населения — 9,8%, число новых рабочих мест выросло более чем на 600 тыс. и составило до 7,6 млн. В числе наиболее значимых проектов, реализуемых в округе, она назвала Иркутский завод полимеров, первое и крупнейшее в Восточной Сибири производство полиэтилена, обеспеченное собственным сырьем. Запуск Новосибирского узлового мультимодального транспортно-логистического центра «Сибирский» стоимостью 8 млрд руб., логопарка «Солнечный» в Омской области — 3,4 млрд руб., курорта «Манжерок» в Республике Алтай —21,5 млрд руб., а также молочно-товарного комплекса в Алтайском крае — 5,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На нижнем бьефе Братской гидроэлектростанции правительство Иркутской области совместно с ПАО «Эн+ Груп» и ОАО «РЖД» предлагает строительство мостов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ На нижнем бьефе Братской гидроэлектростанции правительство Иркутской области совместно с ПАО «Эн+ Груп» и ОАО «РЖД» предлагает строительство мостов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В основе государственной политики современного развития Сибири лежит стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, утвержденная правительством РФ в начале 2023 года. Она реализуется в три этапа. На первом (2023–2025 гг.) предусмотрена реализация наиболее проработанных, находящихся в высокой стадии готовности инвестиционных проектов. В 2026–2030 годы социально-экономическое развитие Сибири ждет «трансформация», а до 2035 года оно должно выйти на более высокий уровень самодостаточности при снижении доли бюджетных инвестиций в инвестпроекты. Как отмечено в документе, в рамках целевого сценария к 2030 году станет возможным создание в регионах СФО более 500 тыс. новых рабочих мест и привлечение более 16 трлн руб. инвестиций.

Новосибирская логистика

Минэкономразвития Новосибирской области сообщило, что в рамках постановления правительства России №1704 (о порядке определения новых инвестиционных проектов, НИП) регион создает транспортную, коммунальную, энергетическую и инженерную инфраструктуры для 45 НИП. По данным ведомства, общая стоимость НИП составляет 144,1 млрд руб. при затратах на строительство объектов инфраструктуры — 15,82 млрд руб. Основная их часть связана с развитием Новосибирска как крупнейшего логистического и транспортного центра Сибири.

В число новосибирских НИП включены проекты по комплексному развитию территории Промышленно-логистического парка (ПЛП), создание индустриального парка «Южный ПЛП», развитие инфраструктуры Технопарка, в том числе в поселке Ложок. На территории ПЛП уже завершено строительство электрической подстанции мощностью 49 МВт стоимостью около 1 млрд руб. В 2024 году на инвестиционном портале региона появилась информация еще об одном проекте — производственно-образовательном технопарке «Ново-Николаевский» на территории поселка Садовый в границах Новосибирской агломерации. По оценке главы регионального минэкономразвития Льва Решетникова, в 2025 году завершится строительство восьми объектов энергетической, инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры стоимостью более 1,4 млрд руб. Для «Южного ПЛП» в этом году будут введены четыре объекта инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры. «Всего на создание объектов инфраструктуры индустриального парка „Южный ПЛП“ из областного бюджета Новосибирской области направлено 1,1 млрд руб.»,— сообщил господин Решетников.

В конце мая власти рассказали о перспективах транспортной модернизации в Новосибирске. ФКУ «Ространсмодернизация» объявило тендер на реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево стартовой стоимостью 6,59 млрд руб. Средства будут выделены из федерального бюджета. Подрядчику предстоит переустроить инженерные сети, установить радиолокационную станцию обзора летного поля, а также светосигнальное и метеооборудование. Также он должен построить аварийно-спасательную станцию и учебно-тренировочный комплекс, блочно-модульную котельную и так далее. Все работы должны быть закончены к середине ноября 2027 года, а на следующий год в Толмачево запланировано начало строительства новой взлетно-посадочной полосы на условиях государственно-частного партнерства. Ожидается, что около 80% финансирования составят частные инвестиции. Кроме того, в конце мая вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что Новосибирск получит около 3 млрд руб. на завершение строительства четвертого моста через Обь. Изначально мост планировалось сдать в 2022 году, но затем по инициативе концессионера — «Сибирской концессионной компании» — срок пуска был перенесен на 6 декабря текущего года. По данным на май 2025 года, стоимость проекта превысила 44 млрд руб.

Край большой добычи

Самый большой регион СФО, Красноярский край, отличают и самые большие инвестиционные проекты. В первую очередь, в сфере добычи полезных ископаемых. Проект «Восток Ойл» компании «Роснефть» претендует на звание крупнейшего в мировой нефтегазовой отрасли с оценочной стоимостью 12 трлн руб. на конец 2023 года. По информации минэкономразвития региона, он предусматривает освоение месторождений Пайяхской группы, Западно-Иркинского участка, Восточно-Таймырского кластера, их объединение с месторождениями Ванкорского кластера единой трубопроводной системой, и создание морского порта для отгрузки нефти Северным морским путем. Ресурсная база проекта составляет свыше 6 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. Уже с этого года там должна начаться промышленная отгрузка нефти. В мае стало известно, что на Таймыре построено и готово к эксплуатации первое в России подземное нефтехранилище (ПНХ), и, как сообщил «Интерфакс», лицензии на ПНХ в позапрошлом году получила «Восток Ойл».

В этой же северной части края реализуются еще два крупных добывающих проекта. Компания «Северная звезда» строит угольный разрез на 15 млн т годовой добычи с выходом на полную мощность в 2029 году. Компания «Русская платина» занята возведением первой очереди горно-обогатительного комплекса на базе Черногорского месторождения медно-никелевых руд с вводом в 2026 году. Заявленные инвестиции в первый проект составляют 100 млрд руб., во второй — 240 млрд.

ГМК «Норильской никель» в рамках комплекса долгосрочных проектов «Южный кластер» стоимостью в 90 млрд руб., направленных на увеличение добычи руды на Таймыре, ввела в строй первый пусковой комплекс карьера и шахты рудника, сообщило минэкономразвития Красноярского края. Сейчас идет строительство второго и третьего пусковых комплексов. Компания «Русал» объявила о проекте создания нового производства на месте действующих цехов Красноярского алюминиевого завода, что позволит к 2029 году сократить промышленные выбросы более чем в 10 раз. Кроме того, несколько крупных инфраструктурных проектов реализуется в золотодобывающей и лесной отраслях, в сферах передельных производств и транспорта. В столице края началось, в частности, строительство первого этапа линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта. На сегодня уже проложено 1,4 км тоннелей метро из 10,8 км, планируемый срок завершения работ на двух наземных и четырех подземных станциях — 2026 год. «Развитие Красноярского края связано с реализацией крупных проектов в традиционных для края сферах деятельности — добыче полезных ископаемых, металлургии, транспортном комплексе и электроэнергетике»,— подчеркивает министр экономики и регионального развития Красноярского края Татьяна Магдибур. По ее данным, сейчас в регионе реализуется свыше 280 инвестпроектов на 15 трлн руб.

Иркутские полимеры и картон

В Иркутской области, согласно стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года, в течение этого года должны быть завершены несколько крупных инфраструктурных проектов. В частности, запланирована модернизация аэропорта Бодайбо с последующим увеличением в пятилетней перспективе его пропускной способности до 200 тыс. пассажиров в год. Но пока в проекте задержка: от первоначального контракта стоимостью 7,4 млрд руб., заключенного в сентябре 2022 года, подрядчик отказался из-за удорожания стройматериалов, и смету будут пересматривать. Группа «Илим» намерена в этом году вывести на проектную мощность свой новый целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске. Он рассчитан на производство 600 тыс. тонн чистоцеллюлозного картона. Объявленная ранее стоимость инвестпроекта — 93 млрд руб.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) в этом году запускает свой главный промышленный проект — Иркутский завод полимеров в Усть-Куте, рассчитанный на 1,6 тыс. рабочих мест. В конце апреля ИНК объявила о завершении пусконаладочных работ и переходе к этапу режимной наладки с использованием собственного углеводородного сырья. Ожидается, что предприятие станет первым в Восточной Сибири заводом по производству полимеров из собственного сырья — этана. Объявленная стоимость проекта — 400 млрд руб. Реализация стратегии развития Сибири предусматривает и разработку новых проектов. Так, до конца 2025 года правительству Иркутской области совместно с ПАО «Эн+ Груп» и ОАО «РЖД» предстоит подготовить предложения по строительству автомобильного и железнодорожного мостов в нижнем бьефе Братской гидроэлектростанции.

Кузбасс требует очистки

Важное значение для Кузбасса также имеют проекты строительства очистных сооружений. Один из крупнейших промышленных и самый большой из экологических проектов в Кузбассе — создание комплекса серогазоочистки на АО «Евраз ЗСМК» в Новокузнецке. Его строительство ведется с 2023 года. В мае этого года «Евраз» сообщил о том, что смонтирован финальный элемент самого высокого объекта комплекса — 150-метровой металлической башни с тремя газоходами весом 2,86 тыс. тонн. По словам вице-президента компании Павла Синяева, комплекс, пуск которого намечен на 2026 год, обеспечит высокую степень очистки дымовых газов от диоксида серы и сократит его выброс в атмосферу на 70%. Объявленные вложения в проект составляют 21 млрд руб. Для сравнения: все инвестиции в охрану окружающей среды в Кемеровской области в 2024 году составили 11,2 млрд руб., при этом они выросли в 1,7 раза в сравнении с 2023-м. До конца года водоочистные сооружения стоимостью 0,66 млрд руб. будут построены на площадке кемеровского индустриального парка «Западный». Их запуск позволит расширить уже существующие производства парка и разместить в нем новых резидентов. Строительство крупных водоочистных сооружений планируется в этом году завершить в поселках Промышленная (1,7 млрд руб.) и Краснобродский (0,54 млрд руб.).

Наиболее масштабным региональным проектом в транспортной сфере станет второй этап реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Кемерова, о чем в декабре прошлого года объявил губернатор Илья Середюк. Финансирование реконструкции ВПП в объеме 9,3 млрд руб. предусмотрено новой программой социально-экономического развития региона. Кроме того, по информации господина Середюка, в этом году планируется отправить на государственную экспертизу проект строительства аэропорта в Шерегеше. Стоимость проекта — около 45 млрд руб. Кроме того, в сентябре этого года должен завершиться двухлетний капремонт Кузбасского моста через реку Томь стоимостью 2,6 млрд руб.

Омск индустриальный

Привлечению инвестиций в Омскую область способствуют действующие преференциальные территории. «На территории особой экономической зоны ППТ «Авангард» реализуется восемь проектов, совокупный заявленный объем инвестиций по ним оценивается на уровне более 40 млрд руб., запланированное количество рабочих мест — более 800»,— сообщает министерство экономики Омской области. По данным губернатора Омской области Виталия Хоценко, среди этих проектов — «Создание производства графитированных электродов» (инвестор ООО «Газпромнефть-Графитек», планируемый объем вложений — 37 млрд руб.) и «Организация производства металлоконструкций, комплектующих крепежных изделий и соединительных деталей для предприятий нефтегазового комплекса» (ООО «Омский электротехнический завод»). Последний проект с инвестициями 1,9 млрд руб. был реализован в декабре 2024 года. В Омской области также идет строительство производства смазочно-охлаждающих жидкостей (планируемый объем инвестиций — 120,3 млн руб.), центра обработки данных (309 млн руб.), производственно-логистического битумного терминала и асфальтобетонного завода (260 млн руб.).

Глава Омской области отмечает, что наибольшее влияние на развитие региона оказывают предприятия обрабатывающих производств и их крупные проекты. Так, в ноябре 2024 года группа компаний «Титан» заявила о планах построить к 2030 году в Омске комплекс по производству олефинов. По данным правительства региона, инвестиции в первый этап составят около 163 млрд руб., общий объем вложений оценивается в 500 млрд руб. Компания «Газпромнефть» продолжает проект по производству катализаторов с объемом инвестиций более 62 млрд руб. На условиях концессии в регионе ведется строительство автомобильной дороги «Северный обход Омска» с вложениями более 63 млрд руб. В мае этого года губернатор Омской области объявил о крупном инвестпроекте строительства завода по производству шин для грузового транспорта. Не объявленный пока инвестор, по словам Виталия Хоценко, «планирует вложить в реализацию проекта несколько десятков миллиардов рублей». В Омске, кстати, уже работают два шинных завода.

Алтайские приоритеты

В Алтайском крае в 2025 году АО «Сибирь-Полиметаллы» намечена разработка Корбалихинского месторождения полиметаллических руд (вторая и третья очереди) для увеличения объемов добычи руды. Согласно плану стратегии развития Сибири, стоимость проекта — 24,7 млрд руб. Краевая адресная инвестиционная программа (КАИП) на 2025 год предусматривает 5,7 млрд руб. инвестиций, кроме того, из федерального бюджета Алтайский край планирует привлечь почти 5,8 млрд руб. на софинансирование 103 проектов. Приоритет КАИП — региональная сфера здравоохранения. На строительство хирургического корпуса Центра охраны материнства и детства в Барнауле, семи поликлиник, в том числе Алтайской офтальмологической больницы, 12 фельдшерско-акушерских и 15 фельдшерских пунктов планируется направить 6,6 млрд руб.

Всего в регионе, по данным инвестиционного портала Алтайского края, в стадии реализации находится 64 проекта в промышленности, сельском хозяйстве и туризме, треть из них — это модернизация и расширение существующих производств. В декабре 2024 года министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка представил новый масштабный проект — создание в Барнауле промышленной зоны за ТЭЦ-3 на площади 65 га. Предполагается, что для наполнения площадки необходимой инфраструктурой федеральный бюджет предоставит 700 млн руб.

Реактор на быстрых нейтронах

Самым дорогим инвестиционным проектом в Томской области является строительство «Росатомом» опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на 300 МВт на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем (БРЕСТ-ОД-300). Его объявленная стоимость составляет 113,4 млрд руб., окончание строительства намечено на 2027 год. Реактор строится в ТОСЭР «Северск». Среди других заявленных томских проектов выделяются лесопромышленные и газовые. В этом году, в частности, планируется завершение строительства завода древесно-стружечных плит ООО «Томсклесдрев» стоимостью 6 млрд руб. и завода по производству фанеры ООО «Томский деревообрабатывающий завод „Добрый исток“» стоимостью 0,15 млрд руб. Кроме того, будут построены до конца нынешнего года системы приема, хранения и регазификации СПГ и распределительных газовых сетей комплекса по сжижению газа. Инвестиции в этот проект «Газпрома» превышают 1,5 млрд руб.

В сфере животноводства АО «Сибагро» строит завод по переработке биоотходов с вложениями 1,8 млрд руб. Большое количество проектов реализуется на площадках промышленного парка «Томск» и ОЭЗ в областном центре. В частности, у северной площадки промпарка ООО «Томская региональная концессионная компания» (ТРКК) построила в этом году комплекс по переработке отходов «Сибирь». Его мощность — до 250 тыс. тонн отходов в год, стоимость — 3,8 млрд руб. Он размещается на участке 9,1 га. Губернатор Томской области Владимир Мазур назвал КПО «Сибирь» «стратегическим объектом для экологической безопасности» Томской области, который «позволит направлять половину поступивших бытовых отходов на переработку, и в два раза сократить объем отходов, вывозимых на полигон». Строительство комплекса началось в марте прошлого года, в мае он получил разрешение на ввод в строй. Всего, по данным Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области, в регионе реализуется более 70 крупных проектов в различных отраслях экономики.

Руководитель Высшей школы бизнеса Новосибирского госуниверситета экономики и управления Эдуард Коложвари, оценивая инвестиционные проекты в сибирских регионах, указывает в первую очередь на большую разницу в их размерах, к примеру, «в Новосибирской области они стоят 144 млрд руб. а в Красноярском крае 15 трлн рублей!». По его оценке, инвестиционными приоритетами в округе «являются интересы крупных добывающих и перерабатывающих корпораций, логистика в Новосибирске, но можно было бы создать побольше проектов для сибирского населения и экономики городов», например, не хватает транспортных обходов крупнейших городов, скоростных поездов между городами, пора задуматься о массовой замене коммунальных и электрических сетей.

Стратегия развития Сибири определила приоритеты развития округа в добыче, переработке и распределению природных ресурсов. А инфраструктурные проекты, заложенные в плане реализации стратегии, призваны решить достаточно широкий круг задач экономического и социального развития сибирских регионов. Выполнение плана позволит экономике СФО к 2035 году выйти на более высокий уровень самодостаточности, снизить доли бюджетных инвестиций в инвестиционных проектах и повысить роль частных инвесторов, местных социальных и предпринимательских инициатив в реализации новых инвестиционных проектов. Как заявлял при принятии стратегии полпред президента в СФО Анатолий Серышев, в открытом диалоге нужно оперативно проработать вопросы межрегиональной интеграции и проекты, объединяющие и усиливающие ресурсные, производственные, технологические и образовательные возможности всей Сибири. И уже в июне прошлого года заявил, что стратегию дополнят (цитата по ТАСС) «новыми мероприятиями, чтобы качественно выполнить все поставленные задачи в срок».

Игорь Степанов, Игорь Лавренков, Кемерово