Григорьев Дмитрий Константинович

Родился в Москве в 1987 году. В 2010 году окончил Московский институт электронной техники по специальности «вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Работает с классифайдами с 2007 года. В качестве технического директора развивал сервис по поиску удаленной работы FL.ru.

В 2015–2017 годах создавал собственные стартапы, в том числе агрегатор объявлений Choiser и платформу для работы с IT-специалистами Rubrain.

В 2017 году пришел в ЦИАН руководить сегментом вторичной недвижимости. В 2019 году стал директором по продукту. В мае 2022 года занял пост гендиректора ЦИАН, сменив Максима Мельникова, перешедшего на позицию председателя совета директоров Cian PLC.

Женат, воспитывает дочь. Хобби — путешествия, чтение, сноуборд и лонгборд.