Слава нашла героя

В списке новых членов Зала славы национальной хоккейной лиги оказался российский игрок Александр Могильный, которому пришлось ждать включения в него удивительно долго, несмотря на очевидные всем заслуги. С момента окончания карьеры отличавшегося высочайшей результативностью форварда до момента формального признания исключительности его статуса прошло почти два десятилетия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Могильный в матче за «Нью-Джерси Девилс», 22 мая 2001 года

Фото: Jamie Squire / Getty Images Александр Могильный в матче за «Нью-Джерси Девилс», 22 мая 2001 года

Фото: Jamie Squire / Getty Images

Зал славы НХЛ, включение в который считается в хоккее признанием исключительности заслуг и статуса, обнародовал список принятых в него в этом году игроков. В нем оказались две хоккеистки — Дженнифер Боттерилл и Брианна Деккер, а также четыре хоккеиста, каждый из которых был безусловной суперзвездой североамериканской лиги,— канадцы Данкан Кит и Джо Торнтон, словак Здено Хара и россиянин Александр Могильный. Именно Могильного официальный сайт НХЛ выделил в этом перечне, в чем, впрочем, нет ничего удивительного.

Дело не в национальности нападающего. На самом деле Александр Могильный стал уже 12-м представителем отечественного хоккея в Зале славы, членов которого выбирает специальный комитет.

Первым в него, пройдя в категории builders, то есть «созидатели», отмечающей тренеров и функционеров, еще в 1974 году попал легендарный наставник ЦСКА и сборной СССР Анатолий Тарасов. Из хоккеистов раньше всех, в 1989 году, в нем очутился вратарь Владислав Третьяк, несмотря на то что он в своей карьере играл только против команд НХЛ, но не за них (как и Валерий Харламов с Александром Якушевым, присоединившиеся к нему позже). А предыдущим россиянином, включенным в Зал славы, был значившийся в прошлогоднем списке знаменитый центрфорвард Павел Дацюк.

Россияне в Зале славы НХЛ Игрок Год принятия Владислав Третьяк 1989 Вячеслав Фетисов 2001 Валерий Харламов 2005 Игорь Ларионов 2008 Павел Буре 2012 Сергей Федоров 2015 Сергей Макаров 2016 Александр Якушев 2018 Сергей Зубов 2019 Павел Дацюк 2024 Александр Могильный 2025 В 1974 году членом Зала славы стал тренер Анатолий Тарасов.

В случае с Александром Могильным важно другое. По регламенту членами Зала славы НХЛ хоккеисты могут стать через три года после завершения карьеры, в исключительных случаях, когда речь идет о легендах из легенд вроде Уэйна Гретцки,— сразу после нее. Как правило, игроки с репутацией бесспорных героев, с шикарным послужным списком получают признание вскоре после истечения срока «карантина». Свежий набор хорошо иллюстрирует этот тезис. И защитники Здено Хара с Данканом Китом, и нападающий Джо Торнтон закончили игровую карьеру в 2022 году, то есть тут не было вообще никакой задержки.

Александр Могильный, которому сейчас 56, в отличие от них, ждал этой новости так долго, что за время ожидания успело вырасти не одно новое поколение хоккеистов.

Об этом беспрецедентном по срокам ожидании напоминала и сама НХЛ, кажется, иронизировавшая сама над собой, над тем, как систематически одна из ее институций обходила вниманием в последний раз вышедшего на лед аж в 2006 году Могильного, и все спортивные американские медиаресурсы — например, ESPN. Невольно напомнил о нем и Кит. Комментируя свое попадание в Зал славы, он рассказал, как мальчишкой, от которого профессиональный хоккей еще был безумно далеко, во второй половине 1990-х ходил в Ванкувере на матчи местного клуба «Кэнакс» и восхищался игрой его российского нападающего: «Это была фантастическая скорость!»

В особенно странную эту задержку превращает то обстоятельство, что об Александре Могильном как о будущем члене Зала славы говорили, едва он перестал играть в хоккей. Слишком очевидными выглядели его достижения.

Наград — много. Могильный, допустим, член престижного «Тройного золотого клуба».

Для того чтобы вступить в него, нужно выиграть главный приз НХЛ — Кубок Стэнли, а также два турнира для сборных — чемпионат мира и Олимпиаду. Олимпийское золото Могильный взял еще тинейджером в 1988 году в Калгари. Кубок Стэнли добавил в коллекцию, наоборот, ветераном, когда в 2000 году провел классный сезон в «Нью-Джерси Девилс». А с победой на чемпионате мира связан и самый драматичный эпизод в жизни Могильного. В 1989 году его фамилия прогремела на весь СССР, когда выяснилось, что прямо после триумфа на шведском первенстве выступавший за советскую сборную молодой нападающий ЦСКА, формально — военнослужащий, сбежал в Америку, чтобы играть за задрафтовавший его «Буффало Сейбрс». Времена и нравы, впрочем, стремительно менялись, и через несколько лет словосочетание «предатель родины» по отношению к Могильному звучало уже скорее как шутка: родина — уже не СССР, а Россия не препятствовала его возвращению и была рада визитам беглеца.

Александра Могильного — резкого, техничного — всегда обожали болельщики.

И со статистикой у него тоже все в полном порядке. В регулярных чемпионатах НХЛ — в «Буффало», «Ванкувере», «Нью-Джерси» и «Торонто Мейпл Лифс» — он набрал 1032 очка в 990 матчах. Средняя результативность — 1,04 балла за игру — на уровне не просто элитном, а экстраординарном. У Александра Овечкина, например, она всего-то на четыре сотых выше. До отметки в 500 заброшенных в регулярных первенствах шайб Могильный не дотянул, остановился на 473. Но это все равно тоже высочайший уровень, позиция в конце шестого десятка лучших снайперов в истории. А на североамериканских хоккейных ресурсах, приводя эту цифру, обязательно подчеркивают, что значительную часть голов Могильный забил в эпоху «мертвой шайбы». Имеется в виду возникший в середине 1990-х в НХЛ тренд на плотный оборонительный стиль, снизивший результативность.

А еще в биографии Александра Могильного был чудесный чемпионат, по итогам которого он в 1993 году разделил титул победителя снайперской гонки НХЛ с финном Теему Селянне, поразив чужие ворота 76 раз. Столько голов в отдельно взятом регулярном первенстве на забивал даже Овечкин. А превосходили планку Могильного лишь трое — американец Бретт Халл и канадские хоккейные боги Уэйн Гретцки и Марио Лемье. Халла, как считалось до сих пор, не принимали в Зал славы целую вечность. Но его карьера финишировала практически одновременно с карьерой Могильного, а награда нашла Халла в 2019 году.

Алексей Доспехов