«Деметра-холдинг» продал «Атланту» часть железнодорожных активов

«Деметра-Холдинг» (в активы холдинга входят Новороссийский зерновой терминал, Зерновой терминальный комплекс «Тамань», Новороссийский комбинат хлебопродуктов) завершил выход из непрофильных активов, продав железнодорожному оператору «Атлант» 49% доли в компании «Транслес» и 100% «Грузовой компании». Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей участников сделки, соглашение стало продолжением стратегии обеих сторон: «Деметра» сосредотачивается на развитии зерновой логистики, а «Атлант», входящий в структуру группы «Трансфин-М», укрепляет позиции на рынке грузоперевозок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сделка завершила консолидацию долей «Транслеса» — в конце 2024 года «Атлант» уже приобрел контрольный пакет в 51%, оцененный в 5,75 млрд руб. Таким образом, оператор стал единственным владельцем компании, специализирующейся на перевозке лесных грузов. «Грузовая компания», ранее также входившая в «Деметру», перешла в полном объеме под управление «Атланта». Стоимость новых сделок официально не раскрывается, однако, по оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, она могла составить не менее 150 млрд руб.

По итогам 2024 года «Транслес» перевез 4,9 млн т грузов, показав стабильный результат, при этом его выручка увеличилась на 37%, до 8,07 млрд руб., а чистая прибыль выросла в девять раз, до 657 млн руб. «Грузовая компания» сохранила объемы перевозок на уровне 26 млн т, но при росте выручки на 23% (до 36,4 млрд руб.) ее чистая прибыль снизилась в семь раз, до 777 млн руб.

Сам «Атлант» за тот же период перевез 37,4 млн т — на 13% меньше, чем годом ранее, заняв восьмую строчку в рейтинге крупнейших операторов грузоперевозок. Выручка компании составила 71,2 млрд руб. (+13%), чистая прибыль — почти 17 млрд руб. (+11%).

Объединенный парк подвижного состава, сформированный после завершения сделок, насчитывает 107,9 тыс. вагонов. В него вошли 7,1 тыс. лесовозных платформ «Транслеса» и 38,6 тыс. единиц «Грузовой компании», включая 13,2 тыс. инновационных полувагонов. До слияния парк «Атланта» составлял 63,1 тыс. вагонов. Крупнейшим оператором по-прежнему остается Федеральная грузовая компания, входящая в структуру РЖД, с управляемым парком в 134,3 тыс. вагонов.

Сделка получила одобрение Федеральной антимонопольной службы.

Вячеслав Рыжков