В Армении задержали архиепископа Галстаняна по обвинению в подготовке терактов

Сотрудники Служба национальной безопасности (СНБ) Армении задержали лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна после обыска в его доме. Следственный комитет Армении обвинил его в подготовке терактов с целью свержения власти в республике. Обыски прошли и у сторонников архиепископа и других оппозиционеров.

Как передают СМИ, Баграта Галстаняна вывезли из его резиденции, посадили в машину СНБ и увезли. «Спокойно, все будет хорошо»,— сказал архиепископ своим сторонникам, которые пытались не подпустить к нему сотрудников правоохранительных органов. Задержаны еще двое священнослужителей.

Обыски также проходят в домах оппозиционных деятелей. Среди них депутаты от фракций «Армения», «Дашнакцутюн», «Эчмиадзин» и сторонники «Священной борьбы».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы сорвали «масштабный и зловещий» план «криминального олигархического духовенства» по дестабилизации обстановки в стране. По утверждению Следственного комитета Армении, Баграт Галстанян и его соратники планировали, в частности, парализовать наземное движение. Конечной целью называется создание неконтролируемой ситуации в населенных пунктах Армении.

Весной прошлого года Баграт Галстанян был лидером масштабных протестов против правительства и заявлял о готовности занять пост премьера. Архиепископ неоднократно критиковал Никола Пашиняна, в том числе из-за его высказываний в адрес представителей Армянской апостольской церкви.

Подробнее о конфликте церкви и правительства Армении — в материале «Ъ» «Никол Пашинян полез в монастырь со своим уставом».

Лусине Баласян