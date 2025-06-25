У экс-мэра Владивостока хотят отобрать кинотеатр и яхт-клуб

Как стало известно «Ъ», в Ленинском районном суде Владивостока, где рассматривается антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры России к бывшему мэру города Владимиру Николаеву, к ответчику были заявлены дополнительные требования. По данным источников «Ъ», речь идет об изъятии в казну здания яхт-клуба «Северный мол Спортивной гавани» (ул. Батарейная, 3), кинотеатра «Нептун» (ул. Русская, 41) и занимаемых ими земельных участков площадью 0,7 га, а также ряда других высоколиквидных объектов. Одновременно прокурор просит суд взыскать с ответчиков 590,2 млн руб. в счет компенсации стоимости реализованного третьим лицам имущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев

Фото: Фонд Владимира Николаева Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев

Фото: Фонд Владимира Николаева

Согласно доводам надзорного ведомства, необходимость уточнения иска обусловлена выявленными в ходе дополнительных проверочных мероприятий фактами о противоправном изъятии Владимиром Николаевым из муниципалитета еще 135 объектов, в том числе социального назначения (кинотеатр, аптеки, памятники архитектуры). Их общая стоимость превышает 1,1 млрд руб.

Свое владение ими господин Николаев скрывал через подконтрольные ему фирмы — ООО «Хас-Фильм», ООО «ПКФ "Тихий океан"», международную коммерческую компанию «Тайм гарден лимитед», зарегистрированную в офшорной юрисдикции (Британские Виргинские острова), и другие. С их помощью он использовал часть площадей для ведения гостиничного бизнеса, часть реализовал в целях личного незаконного обогащения.

В первоначальном иске речь шла об обращении в доход Российской Федерации имущественного комплекса санатория «Амурский залив» и 681 объекта недвижимости общей стоимостью 6,5 млрд руб.

Николай Сергеев