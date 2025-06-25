На Урале пройдет фестиваль в честь славянского праздника «Макушка Лета»

В «Парке Сказов» в Арамили (Свердловская область) 12 июля состоится фестиваль в честь славянского праздника «Макушка Лета», сообщили в пресс-службе парка. Праздник носит такое название, так как приходится на самый жаркий период лета, он посвящен славянскому богу солнца Яриле. Как подчеркнули организаторы, фестиваль направлен на свердловчан, которые чтут народную культуру и традиции.

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Команда «Парка Сказов» провела исследование по изучению летних славянских традиций: в старину на Макушку лета народ устраивал празднества, ярмарки, песни и хороводы. Фестиваль будет сочетать традиционные элементы с современными адаптациями. «Мы осознанно выбрали именно этот праздник, а не популярный сегодня Иван Купала. Наша миссия — возродить подлинную славянскую традицию и вернуть в культурный оборот утраченное наследие. Однако мы не планируем полностью погружаться в реалистичную этнику»,— рассказала директор Парка Сказов Алиса Ларионова

Гости смогут участвовать в обрядах, таких как плетение венков, запуск их по воде, прыжки через костер из крапивы. В программе — конкурсы «Уральская Богиня» и «Первый парень на деревне», народные хороводы, игра в ручеек, мастер-классы по приготовлению летних блюд. Куратором мероприятия станет создательница ансамбля «Жемчуга» Александра Козманова.

Напомним, на фестивале Масленицы в «Парке Сказов» представили новый арт-объект — девятиметрового «Солнечного коня». По традиции его сожгли в финале праздника. «Солнечный конь» — это кукла-оберег, символизирующая плодородие, удачу и защиту от невзгод.

Ирина Пичурина