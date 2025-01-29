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На Масленицу в «Парке Сказов» сожгут девятиметрового «Солнечного коня»

На фестивале Масленицы в арамильском «Парке Сказов» представят новый арт-объект — девятиметровый «Солнечный конь». По традиции он будет сожжен в финале праздника, сообщили организаторы.

Арт-объект — девятиметровый «Солнечный конь»

Арт-объект — девятиметровый «Солнечный конь»

Фото: пресс-служба «Парка Сказов»

Арт-объект — девятиметровый «Солнечный конь»

Фото: пресс-служба «Парка Сказов»

По словам директора парка Алисы Ларионовой, «Солнечный конь» — это кукла-оберег, символизирующая плодородие, удачу и защиту от невзгод. Сожжение арт-объекта в 18:00 станет кульминацией праздника и символом обновления.

«На данный момент конь строится, каркас уже готов. В этом году он станет не просто огороженным арт-объектом, но и фотозоной, рядом с которой люди смогут фотографироваться»,— отметил PR-специалист парка Влад Бородин.

Фестиваль пройдет 2 марта с 10:00 до 19:00 и включит в себя открытие «Чемпионата народных гуляний», масленичные забавы, конкурсы, викторины и иммерсивное представление с Бабой Ягой, которая предложит гостям узнать предсказание по «натальному блину». В завершение праздника состоится фаер-шоу.

Напомним, в прошлые годы в «Парке Сказов» сжигали чучела Жар-птицы, Змея Горыныча и ковидное чучело. В 2024 году сожжение 12-метрового чучела посетило около 3500 человек.

Полина Щуцкая

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