С жены экс-главы МРЭО ГИБДД Башкирии взыскивают 6,3 млн рублей

Ленинский райсуд Уфы рассмотрит иск территориального управления Росимущества по Башкирии о взыскании 6,3 млн руб. с супруги экс-начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Поводом стало незаконное использование помещения кафе «Базилик» на улице Шмидта, которое в 2023 году было конфисковано у Ильдуса Шайбакова. Несмотря на конфискацию, как выяснила прокуратура, Росимущества не расторгало договор аренды с Еленой Шайбаковой.

После требования прокуратуры договор был аннулирован. Ущерб и задолженность по арендной плате оценили в 6,3 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», уголовное дело Ильдуса Шайбакова и семи его бывших подчиненных рассматривает Орджоникидзевский райсуд Уфы. В зависимости от роли и степени участия им инкриминируются организация преступного сообщества и участие в нем, совершенные с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), получение должностным лицом взятки в составе организованной группы в значительном размере (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Общая сумма взяток, по версии следствия, составила около 1,3 млн руб.

Вину подсудимые не признают. Ближайшее заседание назначено на 23 июля.

Венера Хисамова