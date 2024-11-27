В Тюмени построили и обновили 43 объекта водоснабжения и водоотведения за 1,5 года

В Тюмени за 2023 год и шесть месяцев 2024 года провели строительно-монтажные и реконструкционные работы на 43 объектах инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения города в рамках концессионного соглашения. Об этом на заседании Тюменской городской думы сообщил председатель комиссии по благоустройству и городскому хозяйству думы Дмитрий Антипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Антипов отметил, что в Тюмени реконструировали основной блок очистных сооружений, построили третий блок биологической очистки с увеличением пропускной способности до 260 тыс. м. куб. в сутки и канализационный коллектор от насосной станции в селе Яр до городских очистных сооружений. «Выполнено постановка на государственный кадастровый учет и выполнена государственная регистрация права собственности в отношении 38 объектов водоснабжения и водоотведения в муниципальную собственность»,— добавил он.

По словам Дмитрия Антипова, эффективность реализации концессионного соглашения оценивалась по показателям, характеризующим «надежность, качество, энергетическую эффективность объектов водоснабжения и водоотведения Тюмени». «Деятельность концессионера демонстрирует высокий уровень достижения установленных показателей, что подтверждает результативность реализуемых мероприятий в рамках концессионного соглашения»,— сказал он.

За принятие озвученной информации к сведению проголосовали 28 депутатов, трое — воздержались.

Напомним, концессионное соглашение о передаче ООО «Тюмень Водоканал» объектов водоснабжения и водоотведения Тюмени было заключено в 2017 году между администрацией города, правительством Тюменской области и ООО «Тюмень Водоканал».

Василий Алексеев