Минниханов поручил заменить глухие экраны на Кировской дамбе на прозрачные

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил заменить глухие шумозащитные экраны на Кировской дамбе в Казани на прозрачные. Об этом сообщила помощник главы республики Олеся Балтусова в своем Telegram-канале.

«Рустамом Миннихановым даны поручения о замене глухих защитных экранов на Кировской дамбе на прозрачные», — написала Олеся Балтусова. По ее словам, любоваться Казанским кремлем жителям и гостям города будет возможно и дальше.

В то же время помощник раиса отметила недостатки текущих конструкций экранов, которые сделаны в неудобном для пешеходов и велосипедистов формате. По ее словам, обустройство тротуаров станет следующей задачей после замены экранов.

Ранее житель Казани подал жалобу через портал «Госуслуги» с требованием убрать шумозащитные экраны на Кировской дамбе. В обращении указывалось, что экраны закрывают главную достопримечательность Казани — объект ЮНЕСКО. Горожане поддержали требование о демонтаже, называя конструкции «страшным забором» и «позором для Казани». Жители отмечали, что излюбленный маршрут для пробежек превращается в «трубу» и «тоннель».

Анар Зейналов