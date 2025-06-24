Житель Казани подал жалобу через портал «Госуслуги» с требованием убрать шумозащитные экраны на Кировской дамбе. Соответствующее обращение опубликовано на портале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанцы потребовали убрать шумозащитные экраны на Кировской дамбе

Фото: kzn.ru Казанцы потребовали убрать шумозащитные экраны на Кировской дамбе

Фото: kzn.ru

В жалобе указано, что экраны закрывают главную достопримечательность Казани — объект ЮНЕСКО. Заявку уже передали в Минтранс Татарстана для рассмотрения. Шумозащитные экраны обычно устанавливают для снижения уровня шума от автомобилей, но в данном случае они подверглись критике за расположение.

Горожане поддерживают требование о демонтаже экранов. В комментариях к обращению жители называют конструкции «страшным забором» и «позором для Казани», отмечают, что излюбленный маршрут для пробежек превращается в «трубу» и «тоннель».

В августе 2024 года против установки шумозащитных экранов на дамбе и мосту «Миллениум» была создана петиция на сайте change.org, которая собрала более 2,8 тыс. подписей. Установка экранов на улице Фатыха Амирхана от «Казанской Ривьеры» до моста «Миллениум» обошлась бюджету Татарстана в 82,5 млн руб. Четырехметровые конструкции протяженностью 680 метров были полностью установлены в начале сентября 2024 года.

Анар Зейналов