Парламент Ирана проголосовал за приостановку работы с МАГАТЭ

Парламент Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил представитель президиума Исламской консультативной ассамблеи Алиреза Салими. Теперь решение должен утвердить Высший совет национальной безопасности Ирана, указывает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель президиума Исламской консультативной ассамблеи Алиреза Салими

Фото: ATTA KENARE / AFP Представитель президиума Исламской консультативной ассамблеи Алиреза Салими

Фото: ATTA KENARE / AFP

Ранее на текущей неделе спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявлял, что МАГАТЭ не выполнило своих обязательств в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вчера сообщил, что, по данным агентства, ядерные объекты Ирана были серьезно повреждены в результате ударов США.