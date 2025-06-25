Что такое МАГАТЭ

25 июня парламент Ирана проголосовал за приостановку сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Чем занимается организация и как она сотрудничала с Исламской Республикой — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Lisa Leutner / Reuters Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Lisa Leutner / Reuters

В 1953 году президент США Дуайт Эйзенхауэр в своей речи «Атом для мира» впервые поднял вопрос о создании МАГАТЭ для обеспечения безопасного использования ядерных технологий. Основные моменты выступления вошли в устав организации, подписанный 81 страной в 1956 году. Через год агентство начало свою работу в рамках системы ООН, разместившись в штаб-квартире в Вене.

МАГАТЭ — межправительственный форум и независимая структура, которая работает над безопасным, надежным и мирным использованием ядерной науки. Цели двойной миссии агентства — содействие в применении атома и контроль над ним. Руководство состоит из Генеральной конференции, Совета управляющих из 35 стран и Секретариата под управлением гендиректора, с 2019 года это аргентинец Рафаэль Гросси.

По Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) от 1970 года на МАГАТЭ возложена ответственность за проведение проверки соблюдения его положений: для стран, не обладающих ядерным оружием,— не производить и не приобретать таковое; для ядерных держав — не помогать остальным использовать атомную энергию в военных целях. Агентство собирает информацию о ядерных технологиях стран, инспектирует объекты и публикует ежегодные отчеты с результатами проверок.

Организация выступает посредником для обмена учеными, материалами и оборудованием исключительно в мирных целях. Помогает государствам-участникам в практическом применении ядерных технологий. В 2003 году при организации открылся Всемирный ядерный университет.

В 2005 году Нобелевский комитет присудил МАГАТЭ и его гендиректору Мухаммеду аль-Барадеи Нобелевскую премию мира за усилия по предотвращению использования ядерного оружия и обеспечение безопасного использования атомной энергии в мирных целях. С 2006-го МАГАТЭ в качестве наблюдателя участвует в Глобальной инициативе по борьбе с актами ядерного терроризма.

По данным на осень 2024 года, в организации состоят 180 стран, включая 8 из 9 государств ядерного клуба. КНДР, получившая доступ к ядерному оружию в 2000-х, вступила в МАГАТЭ в 1974 году, однако первая же проверка в 1992-м установила превышение объемов производства плутония. С 1994 года КНДР — единственная страна, покинувшая организацию. Участниками ДНЯО являются почти все независимые государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, Южного Судана и КНДР.

Сотрудничество с Ираном

Иран — участник МАГАТЭ с 1958 года, в 1968-м присоединился к ДНЯО. В начале 1990-х западные страны обвинили страну в наличии у нее военной ядерной программы. В 2003 году эксперты МАГАТЭ нашли на иранских объектах незарегистрированные центрифуги для обогащения урана и призвали Тегеран приостановить всю незадекларированную ядерную деятельность.

В конце 2003-го Иран подписал дополнительный протокол к ДНЯО и объявил о приостановке программы обогащения урана по рекомендациям МАГАТЭ, однако уже в 2005-м возобновил программу. В 2006 году МАГАТЭ обвинило Тегеран в отказе от сотрудничества, и Совбез ООН ввел в отношении страны первые санкции. В 2015 году было подписано Соглашение по иранской ядерной программе (СВПД). В числе прочего Иран обязался в течение 20 лет допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ.

После выхода из СВПД США Иран фактически приостановил допуск инспекций МАГАТЭ на свои объекты, в 2021 году стал обогащать уран до 60% (уровень обогащения, необходимый для создания ядерного оружия,— более 90%).

За день до начала военной операции Израиля против объектов ядерной программы Ирана, 12 июня 2025 года, МАГАТЭ приняло резолюцию о том, что Тегеран не выполняет обязательства в рамках режима нераспространения ядерного оружия. Спустя неделю, 20 июня, глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что Иран не изготавливал ядерную бомбу на момент начала атак Израиля.

Милена Двойченкова