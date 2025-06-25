В Перми обсудили развитие конкурентной среды для МСП при работе с онлайн-платформами

На Всероссийской конференции «Госзакупки Пермь — 2025» состоялось третье заседание рабочей группы «Конкуренция и развитие конкурентных процедур в экономике» комиссии Государственного Совета России по направлению «Эффективная и конкурентная экономика». Мероприятие проходило под руководством губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, сообщает пресс-служба краевого правительства. В рамках встречи участники обсудили возможности и перспективы взаимодействия предпринимателей и платформенной экономики. В рабочую группу вошли представители Минфина РФ, ФАС России, а также представители научного и делового сообществ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба Правительства Пермского края

фото: пресс-служба Правительства Пермского края



Важным вопросом заседания стали способы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях развития платформенной экономики. Для Пермского края этот вопрос наиболее актуален, так как количество региональных МСП и их оборот растут с каждым годом. Также присутствующие затронули тему развития конкуренции, оптимизации закупочной деятельности и ее рейтинга качества, а также обратили внимание на детали формирования национального стандарта «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности».

Как отметил директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС, профессор факультета права НИУ ВШЭ Алексей Иванов, развитие на российском рынке цифровых платформ и экосистем, включая OZON, Wildberries, Авито, AliExpress Россия, Сбер и другие, лишь частично способствует экономическому росту. По его словам, региональный ритейл снижает свои обороты из-за стремительного развития озвученных онлайн-платформ. В таком случае, необходимо разработать такой план действий, при котором регионы на регулярной основе смогут балансировать развитие этого сектора экономики.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин пояснил, что в силу специфики рынка к нему не могут применяться классические инструменты антимонопольного регулирования. «Задачей регулирования этой сферы должно стать обеспечение доступа к ключевым ресурсам для всех участников рынка в целях развития конкуренции, поддержки предпринимательства», — подчеркнул господин Махонин.

Отметим, вчера, 24 июня, состоялось открытие конференции «Госзакупки Пермь – 2025». Мероприятие предполагает двухдневную деловую программу, в рамках которой участники обсуждают перспективы развития закупочной деятельности, ряда секторов экономики и их проблематику.