Губернатор оценил восстановление Брянской области в 40 млрд рублей

Комплексная программа восстановления Брянской области после атак ВСУ оценивается в сумму около 40 млрд руб., заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, программа включает вопросы безопасности, возмещения ущерба жителям, а также социально-экономическое развитие области.

«Эта программа у нас разработана»,— рассказал господин Богомаз «РИА Новости». Он добавил, что брянские власти работают «постоянно плотно с федеральными министерствами», согласовывая свои предложения.

В конце мая Владимир Путин поручил подготовить программу комплексного восстановления пострадавших от ударов ВСУ районов Курской, Белгородской и Брянской областей. Поручение реализует Минэкономики совместно с администрацией президента. Белгородские власти оценили восстановление региона в 157 млрд руб.