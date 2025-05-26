Власти Белгородской области оценили восстановление региона в 157 млрд руб.
Программа поддержки и восстановления Белгородской области оценивается в 157 млрд руб. Об этом заявил первый замгубернатора Илья Пономарев на совещании областного правительства, видео опубликовано во «ВКонтакте».
Первый замгубернатора Белгородской области Илья Пономарев
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
В госпрограмму входят три основных направления. Первое — обеспечение безопасности населения, в том числе обезвреживание взрывоопасных предметов, ведение радиоэлектронной борьбы, защита от БПЛА. Второе — восстановление инфраструктуры. Нужно отремонтировать более 1200 объектов жилищно-коммунального хозяйства, около 135 телекоммуникационных вышек, почти 3500 квартир, а также образовательные учреждения, медцентры, спортивные объекты, учреждения культуры. Третье направление — соцподдержка населения и восстановление экономической активности региона.
Господин Пономарев уточнил, что 157 млрд руб. — это примерная оценка и в некоторых случаях суммы нуждаются в дополнительном обосновании.
В мае губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что завершено восстановление 173 социальных объектов, поврежденных в ходе обстрелов со стороны Украины. На эти цели потратили порядка 1,5 млрд руб. Президент Владимир Путин поручил подготовить программу комплексного восстановления пострадавших от ударов ВСУ районов Курской, Белгородской и Брянской областей.