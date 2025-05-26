Власти Белгородской области оценили восстановление региона в 157 млрд руб.

Программа поддержки и восстановления Белгородской области оценивается в 157 млрд руб. Об этом заявил первый замгубернатора Илья Пономарев на совещании областного правительства, видео опубликовано во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый замгубернатора Белгородской области Илья Пономарев

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Первый замгубернатора Белгородской области Илья Пономарев

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В госпрограмму входят три основных направления. Первое — обеспечение безопасности населения, в том числе обезвреживание взрывоопасных предметов, ведение радиоэлектронной борьбы, защита от БПЛА. Второе — восстановление инфраструктуры. Нужно отремонтировать более 1200 объектов жилищно-коммунального хозяйства, около 135 телекоммуникационных вышек, почти 3500 квартир, а также образовательные учреждения, медцентры, спортивные объекты, учреждения культуры. Третье направление — соцподдержка населения и восстановление экономической активности региона.

Господин Пономарев уточнил, что 157 млрд руб. — это примерная оценка и в некоторых случаях суммы нуждаются в дополнительном обосновании.

В мае губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что завершено восстановление 173 социальных объектов, поврежденных в ходе обстрелов со стороны Украины. На эти цели потратили порядка 1,5 млрд руб. Президент Владимир Путин поручил подготовить программу комплексного восстановления пострадавших от ударов ВСУ районов Курской, Белгородской и Брянской областей.