WSJ: конфликт на Ближнем Востоке повысил интерес Китая к «Силе Сибири-2»

Конфликт между Израилем и Ираном возродил интерес китайских властей к трубопроводу «Сила Сибири-2». Это может дать толчок проекту, реализация которого была заморожена, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, проект трубопровода «увяз в разногласиях по ценообразованию и условиям владения». Китай также выражал опасения из-за слишком большой зависимости от России в плане поставок энергоносителей. Однако эскалация на Ближнем Востоке дала Пекину повод пересмотреть надежность нефти и природного газа, которые он получает из региона, рассказали собеседники WSJ.

Около 30% импортируемого Китаем газа приходится на СПГ из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Поставки ведутся через Ормузский пролив, который Иран угрожал перекрыть. Кроме того, независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы в последние годы «подсели» на дешевую иранскую сырую нефть, пишет WSJ. Аналитики говорят, что более 90% экспорта иранской нефти идет в КНР.

Как отмечает газета, Китай также заинтересован в укреплении отношений с Россией на фоне попыток США вбить клин между Пекином и Москвой. Строительство «Силы Сибири-2» может «помочь укрепить эти связи», уверяют источники WSJ. Эксперты считают, что строительство займет не менее пяти лет, при этом остаются нерешенными разногласия по поводу цен на газ и инвестиций, требуемых для строительства.

Трубопровод «Сила Сибири-2» должен соединить месторождения газа в Сибири и Синьцзян-Уйгурский автономный район на западе Китая. Об окончательном согласовании условий строительства магистрали «Газпромом» и китайской компанией CNPC сообщалось в декабре 2023 года. В мае Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поручили ускорить реализацию проекта.