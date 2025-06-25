Экспорт российского ячменя за год снизился вдвое

Экспорт ячменя из России в завершающемся сельскохозяйственном году (длится с 1 июля 2024 по 30 июня 2025 года) составил 3,6 млн тонн. Это вдвое меньше в годовом выражении, следует из данных «Совэкона» (есть у «Ъ»). Данное снижение — наиболее выраженное среди всех зерновых, отметил директор «Совэкона» Андрей Сизов.

В иностранной сельскохозяйственной службе Минсельхоза США (FAS USDA) ждут, что экспорт ячменя из России в этом году составит 3,2 млн тонн, потеряв 44,8% год к году. Оценка Союза экспортеров и производителей зерна также предполагает падение поставок за рубеж — с 9,3 млн до 4,8 млн тонн за год.

В Минсельхозе пояснили «Ъ», что приоритетом остается обеспечение зерном российского рынка: объемы поставок за рубеж соответствуют возможностям страны. В министерстве напомнили, что с 15 февраля по 30 июня в России из-за прошлогоднего снижения урожая для ячменя была установлена нулевая экспортная квота.

Подробности — в материале «Ъ» «Ячмень не прошел границу».