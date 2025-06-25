Ячмень не прошел границу

Поставки ячменя из России за рубеж в завершающемся сельхозгоду сократились из-за падения урожайности в полтора-два раза, до 3,6 млн тонн. Это наиболее выраженное снижение среди всех зерновых культур. В предстоящем сельхозгоду ячменя на рынке может стать больше, но существенного роста его экспорта аналитики не ожидают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Экспорт ячменя из России в завершающемся сельскохозяйственном году (длится с 1 июля 2024 по 30 июня 2025 года) составил 3,6 млн тонн, сократившись в два раза год к году, подсчитали в «Совэконе». Это наиболее выраженное снижение среди всех зерновых, констатирует директор «Совэкона» Андрей Сизов. Для сравнения: в случае пшеницы падение может составить 22%, до 40,9 млн тонн. В иностранной сельскохозяйственной службе Минсельхоза США (FAS USDA) ждут, что экспорт ячменя из России в этом году составит 3,2 млн тонн, потеряв 44,8% год к году. Оценка Союза экспортеров и производителей зерна: падение поставок за рубеж с 9,3 млн до 4,8 млн тонн за год.

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Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько оценивает объем экспорта ячменя по итогам сельскохозяйственного года-2024/25 в 4,5 млн тонн. Годом ранее показатель оценивался в 8,3 млн тонн. Но тогда речь шла о пиковом значении для российского рынка, продиктованном высоким урожаем предшествующего сезона, который позволил сформировать запасы, предупреждает он. В этом году, по словам господина Рылько, поставки за рубеж оказались чуть ниже среднего уровня, который для России составляет около 5 млн тонн. Сокращение он связывает со снижением урожая и запасов.

В Минсельхозе России “Ъ” пояснили, что приоритетом остается обеспечение зерном российского рынка: объемы поставок за рубеж соответствуют возможностям страны. В министерстве обратили внимание на то, что с 15 февраля по 30 июня в России из-за прошлогоднего снижения урожая для ячменя была установлена нулевая экспортная квота.

Согласно FAS USDA, урожай ячменя в России в завершающемся сельскохозяйственном году составил 16,25 млн тонн, потеряв 20,7% год к году.

В Росстате ранее приводили значение в 16,7 млн тонн, оценивая сокращение в 21,2%. Урожайность в прошлом году сократилась главным образом в Черноземье: сказались заморозки и засуха в апреле—мае, говорит представитель ГК «Эконива». В этом году посевные площади под ячменем продолжают сокращаться, отмечает Дмитрий Рылько. Интерес аграриев к культуре снижается из-за низких закупочных цен и, соответственно, падения рентабельности. Более перспективными бизнесу кажутся масличные и зернобобовые.

Глава агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская замечает, что ячмень в России выращивается преимущественно для внутреннего потребления, кормления животных. Спрос на корма, по ее словам, с одной стороны, растет с увеличением производства мяса, с другой — в рационе скота ячмень все чаще заменяют на фуражную пшеницу. Хотя гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко считает, что ячмень не самая затратная культура. «При отсутствии агрессивных внешних факторов, таких как погодные катаклизмы или аномальный рост расходов, она может демонстрировать хорошую рентабельность»,— говорит он. Впрочем, текущая рыночная цена ячменя, по словам эксперта, пока ниже ожиданий. Согласно «Совэкону», внутри страны 18 июня зерно стоило в среднем 13,1 тыс. руб. за тонну. Год к году значение выросло на 27,8%.

Прогнозы по урожаю ячменя на предстоящий год остаются оптимистичными.

Посевы, по словам господина Рылько, в хорошем состоянии. В Союзе экспортеров и производителей зерна ждут, что суммарно будет убрано 18,4 млн тонн ячменя, на 10,2% больше, чем годом ранее. Это позволяет рассчитывать как минимум на сохранение экспорта на уровне завершающегося сезона, замечают в организации. Господин Рылько не исключает небольшого увеличения поставок.

Первый вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко считает, что стимулом для роста экспорта ячменя станет увеличение цены отсечения, использующейся в формуле расчета пошлин. 24 июня «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что в предстоящем году для культуры показатель может быть повышен на 1 тыс. руб. за тонну. Для пшеницы базовая цена не изменится. Экспортные пошлины от ячменя и кукурузы составляют незначительную долю агродоходов, правительство готово ими поступиться, замечает собеседник “Ъ” на агрорынке. Хотя мера, по его мнению, будет иметь незначительный эффект для рынка. Прогноз «Совэкона» по экспорту ячменя в 2025/26 сельскохозяйственном году также остается негативным. Аналитики ждут снижения на 25%, до 2,7 млн тонн.

Александра Мерцалова