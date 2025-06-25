Полиция Ленобласти накрыла поставки сим-карт для дистанционного мошенничества

Поставки сим-карт для дистанционных афер выявили в Ленинградской области. Этому содействовал начальник коммерческой организации, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии правоохранителей, незаконную схему осуществил в жизни житель Всеволожского района, руководитель мультибрендового дилера операторов мобильной связи. Он наткнулся на объявление о массовой закупке российских номеров в даркнете. Их желали приобрести украинские кол-центры.

Подозреваемый вовлек в преступление своего родственника и знакомых. За счет сети арендованных торговых объектов мошенники получали от операторов связи оптовые партии сим-карт. Под видом легальных продаж номера активировали, в биллинговые системы вносили ложную информацию о владельцах.

В даркнет активированные сим-карты продавали сообщникам аферистов. Мошенники обеспечивали работу сим-боксов, подменяющих иностранные номера на российские. С января прошлого года было реализовано свыше 32,5 тыс. карт. Благодаря действиям полиции удалось пресечь более 15 тыс. ежедневных звонков от зарубежных кол-центров.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. В рамках него прошла серия обысков, правоохранители изъяли электронные носители информации, документацию и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что художник-реставратор Эрмитажа лишился 3 млн руб. после звонков мошенников.

Татьяна Титаева