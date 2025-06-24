Путин поручил правительству изучить идеи возвращения иностранного бизнеса

Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить предложения российского бизнеса по возвращению иностранных компаний. Доклад должен быть представлен до 1 июля. Поручение выдано по результатам встречи с «Деловой Россией», состоявшейся в мае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Рассмотреть предложения ведущих деловых объединений, касающиеся установления порядка согласования сделок (операций), в результате которых лица недружественных иностранных государств приобретают в собственность, владение или пользование недвижимое имущество в целях осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации»,— сказано в тексте поручения (цитата по сайту Кремля).

В начале июня Госдума представила список условий, предлагаемых в качестве обязательных для возвращения иностранного бизнеса в Россию. В перечень входят снятие санкций с российских компаний, соблюдение интересов российских инвесторов, штрафы для компаний, ушедших по собственной инициативе, и другие предложения.

Подробнее о предложенных условиях — в материале «От иностранцев ждут возвращения по правилам».

Екатерина Отрашкевич