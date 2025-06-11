От иностранцев ждут возвращения по правилам

В Госдуме составили список условий для возвращения иностранных компаний в Россию. Перечень принципов сформулировал комитет по экономической политике при участии крупного бизнеса. Как узнал Forbes, этот набор включает требования к структуре собственности, соблюдение интересов российских инвесторов, штрафы, послабления и другие критерии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

Документ будет направлен на рассмотрение в правительство. “Ъ FM” собрал главное.

Парламентарии предлагают законодательно прописать соблюдение интересов российских инвесторов и потребителей. Так, в госзакупках и при распределении ресурсов приоритет нужно отдавать отечественному бизнесу. Кроме того, депутаты выдвинули идею применить «принцип симметричности»: если иностранной компании разрешают вернуться, то и российским организациям можно будет работать в той стране, а санкции должны быть сняты. Иностранные структуры будут работать как российские резиденты. При этом совладельцами бизнеса должны стать и отечественные компании, а в случае со стратегическими отраслями — блокирующий пакет должен принадлежать государству Депутаты подчеркивают, что необходимо сохранить конкуренцию в России, не слишком сильную, но достаточную для того, чтобы отечественные игроки могли развиваться. В документе отмечается, что именно такие организации лучше всего выстояли в турбулентные времена. Авторы инициативы также считают, что нужно учитывать случаи, когда возвращение иностранцев будет выгодно для страны. В частности, если эти компании в некоторых сферах могут встроиться в цепочки создания добавленной стоимости. Также предусмотрены штрафы и послабления. Свободно вернуться смогут те, кто ушел по решению своих властей и при этом не навредил российской экономике. Бизнес, который покинул страну добровольно, но при этом тоже не совершил избыточных действий в ущерб интересам РФ, будет допущен с некоторыми штрафами и санкциями. Крупные компенсации и ограничения ждут тех, кто решил действовать в ущерб интересам России. Те же, кто нанес стратегический ущерб, совсем не смогут вернуться в установленный срок.

Насколько эти условия приемлемы для иностранных компаний? Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова называет требования непростыми, однако уверена, что интерес проявит бизнес, который прежде хорошо зарабатывал на российском рынке: «Во-первых, радует, что состоялась определенная дискуссия, и многое из того, о чем говорили отечественные игроки, вошло в этот перечень. Интересы российских компаний, особенно тех, кто в это время инвестировал, поверил в возможность насыщения собственного рынка, практически в приоритете.

Условия непростые. Понятно, что у многих иностранцев они вызовут неприятие, потому что изначально они заходили на наш рынок вообще без всяких условий. И сейчас, когда вдруг появились такие требования, они станут определенной ломкой сознания. Но это очень правильно и логично: нигде никто свой рынок не отдает просто так.

Возвращаться будут те, кто десятки лет зарабатывал в России большие деньги, почувствовал преимущества этого рынка. Конечно, это совсем другие прибыли, это совсем другие отчеты, совсем другая конкуренция. Если брать в отраслевом разрезе, в частности, пищевую промышленность, то во всей группе продуктов очень сильные позиции у наших производителей. Думаю, иностранцы станут анализировать рынок и ситуацию на нем. Среди ниш, которые они занимали, уже практически не осталось свободных, они заняты отечественными игроками. Понятно, что есть еще проблемы. Речь может идти обо всем, что связано с высокими технологиями, которых у нас пока еще нет в должном количества, обо всем, что касается и бытовой техники, и электроники, и так далее. Но и здесь ниши в определенной степени заняты производителями из дружественных стран».

По данным Reuters, которые издание приводило в прошлом году, компании, ушедшие из России, потеряли свыше $107 млрд в виде списаний и упущенных доходов. Впрочем, даже с такими убытками вряд ли многие захотят вернуться на этих условиях, считает партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов: «Довольно легко для иностранных клиентов восстановить различные условия и штрафы, размер которых якобы может составить 10% выручки от российской структуры 2021 года. На мой взгляд, для того чтобы в принципе иностранные инвесторы к нам пришли, нужно, наоборот, создавать максимально благоприятные условия для них и по примеру китайцев, используя мягкую силу, заставлять их локализоваться в России таким образом, чтобы, даже если они ушли, то в стране уже что-то осталось такое, что могло дальше производить продукцию или оказывать услуги беспроблемно.

Предложение требовать с иностранной компании, чтобы она, в свою очередь, просила у своих властей внести изменения в санкционные списки, кажется просто нереализуемым. Бизнесу в таком случае проще сюда не возвращаться.

Глобально в этих положениях компании делятся на два типа: это бывшие инвесторы и импортеры. Вернуться вторым в принципе технически очень легко. А вот если компания — бывший инвестор и она занимается выпуском какой-то сложной продукции, то, конечно, сделать это гораздо сложнее. Потому что здесь нужно создать инфраструктуру, будет гораздо больше работы и коммерческой, и юридической, и согласовательной».

Какие компании будут согласны на такие условия? Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов уверен, что интересанты среди иностранного бизнеса появятся, и некоторых из них ждут особые условия: «Ряд компаний возвращаются в рамках двусторонних договоренностей. Так, в случае Delta Airlines документы могут быть подготовлены к Петербургскому экономическому форуму. Есть компании, которые имеют соглашения об обратном выкупе. Причем часть игроков, на самом деле, и так присутствуют в стране, просто они возвращаться будут, так сказать, официально. Например, заводы автомобильных концернов в России — это отдельная история. Сегмент, связанный с потребительскими товарами, тоже как бы остался, но были наложены некоторые ограничения. Это и южнокорейские LG и Samsung, японские партнеры в разных итерациях.

В рамках камбэка компании сначала начнут защищать свою интеллектуальную собственность. Предположим, возвращается Delta, а здесь ее сайт занят. Причем большое значение имеет и то, где они регистрируются. То есть какой-нибудь McDonald's, например, имеет очень широкий сегмент в разных направлениях. Первый маркер — экономический, второй — это переговоры с кадровой составляющей. То есть вы как-то вернуться, конечно, можете, но если вы не Apple, то вам необходимы офис, схемы работы, а прежде всего — люди. В целом, мне кажется, что, во-первых, будет отдельная резервация для игроков, у которых подписаны двусторонние соглашения на федеральном уровне; отдельная — для американских компаний, причем не для всех. Для остальных всё тоже будет зависеть от особых договоренностей. Я так думаю, что игрокам из Катара, Саудовской Аравии тоже предложат особые условия.

По кому это сильнее всего ударит, так это по европейским компаниям».

Как посчитали аналитики Kept, с марта 2022-го по конец 2024-го российский рынок покинули свыше 60% организаций с корнями из недружественных стран. Реже уходили итальянские, бельгийские и швейцарские компании.

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Анна Кулецкая