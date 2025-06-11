От иностранцев ждут возвращения по правилам
На каких условиях ушедшие компании смогут работать в России
В Госдуме составили список условий для возвращения иностранных компаний в Россию. Перечень принципов сформулировал комитет по экономической политике при участии крупного бизнеса. Как узнал Forbes, этот набор включает требования к структуре собственности, соблюдение интересов российских инвесторов, штрафы, послабления и другие критерии.
Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ
Документ будет направлен на рассмотрение в правительство. “Ъ FM” собрал главное.
Парламентарии предлагают законодательно прописать соблюдение интересов российских инвесторов и потребителей. Так, в госзакупках и при распределении ресурсов приоритет нужно отдавать отечественному бизнесу. Кроме того, депутаты выдвинули идею применить «принцип симметричности»: если иностранной компании разрешают вернуться, то и российским организациям можно будет работать в той стране, а санкции должны быть сняты. Иностранные структуры будут работать как российские резиденты. При этом совладельцами бизнеса должны стать и отечественные компании, а в случае со стратегическими отраслями — блокирующий пакет должен принадлежать государству
Депутаты подчеркивают, что необходимо сохранить конкуренцию в России, не слишком сильную, но достаточную для того, чтобы отечественные игроки могли развиваться. В документе отмечается, что именно такие организации лучше всего выстояли в турбулентные времена.
Авторы инициативы также считают, что нужно учитывать случаи, когда возвращение иностранцев будет выгодно для страны. В частности, если эти компании в некоторых сферах могут встроиться в цепочки создания добавленной стоимости. Также предусмотрены штрафы и послабления. Свободно вернуться смогут те, кто ушел по решению своих властей и при этом не навредил российской экономике. Бизнес, который покинул страну добровольно, но при этом тоже не совершил избыточных действий в ущерб интересам РФ, будет допущен с некоторыми штрафами и санкциями. Крупные компенсации и ограничения ждут тех, кто решил действовать в ущерб интересам России. Те же, кто нанес стратегический ущерб, совсем не смогут вернуться в установленный срок.
Насколько эти условия приемлемы для иностранных компаний? Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова называет требования непростыми, однако уверена, что интерес проявит бизнес, который прежде хорошо зарабатывал на российском рынке: «Во-первых, радует, что состоялась определенная дискуссия, и многое из того, о чем говорили отечественные игроки, вошло в этот перечень. Интересы российских компаний, особенно тех, кто в это время инвестировал, поверил в возможность насыщения собственного рынка, практически в приоритете.
Условия непростые. Понятно, что у многих иностранцев они вызовут неприятие, потому что изначально они заходили на наш рынок вообще без всяких условий. И сейчас, когда вдруг появились такие требования, они станут определенной ломкой сознания. Но это очень правильно и логично: нигде никто свой рынок не отдает просто так.
Возвращаться будут те, кто десятки лет зарабатывал в России большие деньги, почувствовал преимущества этого рынка. Конечно, это совсем другие прибыли, это совсем другие отчеты, совсем другая конкуренция. Если брать в отраслевом разрезе, в частности, пищевую промышленность, то во всей группе продуктов очень сильные позиции у наших производителей. Думаю, иностранцы станут анализировать рынок и ситуацию на нем. Среди ниш, которые они занимали, уже практически не осталось свободных, они заняты отечественными игроками. Понятно, что есть еще проблемы. Речь может идти обо всем, что связано с высокими технологиями, которых у нас пока еще нет в должном количества, обо всем, что касается и бытовой техники, и электроники, и так далее. Но и здесь ниши в определенной степени заняты производителями из дружественных стран».
По данным Reuters, которые издание приводило в прошлом году, компании, ушедшие из России, потеряли свыше $107 млрд в виде списаний и упущенных доходов. Впрочем, даже с такими убытками вряд ли многие захотят вернуться на этих условиях, считает партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов: «Довольно легко для иностранных клиентов восстановить различные условия и штрафы, размер которых якобы может составить 10% выручки от российской структуры 2021 года. На мой взгляд, для того чтобы в принципе иностранные инвесторы к нам пришли, нужно, наоборот, создавать максимально благоприятные условия для них и по примеру китайцев, используя мягкую силу, заставлять их локализоваться в России таким образом, чтобы, даже если они ушли, то в стране уже что-то осталось такое, что могло дальше производить продукцию или оказывать услуги беспроблемно.
Предложение требовать с иностранной компании, чтобы она, в свою очередь, просила у своих властей внести изменения в санкционные списки, кажется просто нереализуемым. Бизнесу в таком случае проще сюда не возвращаться.
Глобально в этих положениях компании делятся на два типа: это бывшие инвесторы и импортеры. Вернуться вторым в принципе технически очень легко. А вот если компания — бывший инвестор и она занимается выпуском какой-то сложной продукции, то, конечно, сделать это гораздо сложнее. Потому что здесь нужно создать инфраструктуру, будет гораздо больше работы и коммерческой, и юридической, и согласовательной».
Как Владимир Путин сформулировал окончательные принципы возвращения западных компаний на российский рынок
Какие компании будут согласны на такие условия? Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов уверен, что интересанты среди иностранного бизнеса появятся, и некоторых из них ждут особые условия: «Ряд компаний возвращаются в рамках двусторонних договоренностей. Так, в случае Delta Airlines документы могут быть подготовлены к Петербургскому экономическому форуму. Есть компании, которые имеют соглашения об обратном выкупе. Причем часть игроков, на самом деле, и так присутствуют в стране, просто они возвращаться будут, так сказать, официально. Например, заводы автомобильных концернов в России — это отдельная история. Сегмент, связанный с потребительскими товарами, тоже как бы остался, но были наложены некоторые ограничения. Это и южнокорейские LG и Samsung, японские партнеры в разных итерациях.
В рамках камбэка компании сначала начнут защищать свою интеллектуальную собственность. Предположим, возвращается Delta, а здесь ее сайт занят. Причем большое значение имеет и то, где они регистрируются. То есть какой-нибудь McDonald's, например, имеет очень широкий сегмент в разных направлениях. Первый маркер — экономический, второй — это переговоры с кадровой составляющей. То есть вы как-то вернуться, конечно, можете, но если вы не Apple, то вам необходимы офис, схемы работы, а прежде всего — люди. В целом, мне кажется, что, во-первых, будет отдельная резервация для игроков, у которых подписаны двусторонние соглашения на федеральном уровне; отдельная — для американских компаний, причем не для всех. Для остальных всё тоже будет зависеть от особых договоренностей. Я так думаю, что игрокам из Катара, Саудовской Аравии тоже предложат особые условия.
По кому это сильнее всего ударит, так это по европейским компаниям».
Как посчитали аналитики Kept, с марта 2022-го по конец 2024-го российский рынок покинули свыше 60% организаций с корнями из недружественных стран. Реже уходили итальянские, бельгийские и швейцарские компании.
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