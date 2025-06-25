Число ПВЗ в городах-миллионниках выросло на 32% за год

Количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в городах-миллионниках за год увеличилось на 32,4%, до 51,1 тыс., подсчитал 2ГИС. По данным «Яндекс Карт», всего в стране работает 197,3 тыс. ПВЗ — на 43% больше, чем в 2024 году.

Наибольший рост показали Новосибирск (+41,2%), Челябинск (+40,9%) и Нижний Новгород (+40%). В Москве и Петербурге число ПВЗ выросло на 29% и 32,5% соответственно.

Маркетплейсы активно расширяют сети: Wildberries за полгода открыл 21 тыс. ПВЗ (+51%), Ozon отмечает рост на Северном Кавказе и в Сибири, а «Яндекс Маркет» поддерживает партнеров стимулирующими выплатами.

Эксперты связывают бум с низким порогом входа для малого бизнеса (от 200 тыс. руб. инвестиций). Однако спрос на франшизы ПВЗ уже снижается из-за насыщения рынка. Параллельно сокращается число постаматов (–4,5%), которые менее удобны для покупателей и маркетплейсов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Инвестиции разошлись по пунктам».