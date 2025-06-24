Трамп прибыл в Нидерланды на саммит НАТО

Самолет президента США Дональда Трампа Air Force One приземлился в аэропорту Амстердама. Оттуда он направился в Гаагу, где 24 и 25 июня проходит саммит НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Салтыковский Следующая фотография 1 / 4 Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Салтыковский

Как передает Associated Press, Air Force One приземлился в Амстердаме примерно в 19:00 по местному времени (20:00 мск). До конца дня Дональд Трамп должен встретиться с королем Нидерландов Виллемом-Александром и посетить ужин лидеров стран НАТО.

17 июня Госдеп допускал, что президент США пропустит саммит НАТО из-за занятости в связи с войной между Израилем и Ираном. 23 июня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Дональд Трамп отправится в Нидерланды. По ее словам, одной из главных тем обсуждения на саммите будет повышение расходов на оборону до 5% ВВП, к чему господин Трамп неоднократно призывал европейских союзников по НАТО.

Подробнее — в материале «Ъ» «В НАТО не спешат раскошеливаться».

Петр Бузлаев