Регионы сократили подъемные

Объем закупок лифтового оборудования в России в рамках региональных программ капремонта в январе—июне сократился на 8,5% год к году, до 32,3 млрд руб. Власти оптимизируют расходы, приобретая более дешевую продукцию. Это невыгодно производителям лифтов, но отказаться от госконтрактов бизнес не может. В условиях снижения темпов коммерческого строительства жилья и роста конкуренции с зарубежными производителями этот канал сбыта для них становится ключевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В январе—июне 2025 года совокупная стоимость закупок оборудования на аукционах по замене лифтов в многоквартирных домах по региональным программам капремонта в России составила 32,3 млрд руб., сократившись на 8,5% год к году. Такие данные приводят в Российском лифтовом объединении (РЛО). Значение сократилось, хотя в натуральном выражении число аукционов выросло на 1,9% год к году, до 8,4 тыс.

Региональные фонды капитального ремонта жестко контролируют бюджет, и производители вынуждены демпинговать, считает гендиректор лифтостроительного завода «Пульс» Артем Исаев. Структура спроса, по его словам, смещается в пользу более дешевых моделей. Сами производители, по словам партнера практики «Недвижимость» консалтинговой компании Neo Арины Матвеевой, сейчас все чаще предлагают такие варианты, рассчитывая выиграть тендеры и сохранить объем заказов.

Оптимизируя расходы, регионы также могут отказываться от дополнительного оборудования и услуг, ранее включенных в стоимость контрактов, говорит госпожа Матвеева. Гендиректор РЛО Петр Харламов, впрочем, называет тенденцию положительной для региональных операторов фондов капремонта: так им проще совершать закупки по прозрачной и предсказуемой стоимости.

Согласно РЛО, в эксплуатации в России сейчас 605 тыс. лифтов. Из них 50 тыс. уже отработали назначенный срок службы в 25 лет и нуждаются в замене. Еще 60 тыс. машин должны выйти из эксплуатации до 2030 года. Для их замены совокупно потребуется 436 млрд руб., уточняют в ассоциации.

Поставки лифтов в рамках региональных программ капремонта остаются одним из ключевых каналов сбыта продукции для производителей оборудования, поясняет господин Исаев. Компенсировать его за счет коммерческих продаж нельзя из-за снижения спроса на лифты со стороны девелоперов. По данным Росстата, в январе—мае 2025 года объем ввода многоквартирных домов снизился на 10% год к году, до 11,6 млн кв. м. Застройщики реагируют на падение спроса на квартиры в новостройках. Продажи строящегося жилья по всей России в январе—мае 2025 года просели на 17,1% год к году, до 189 тыс. договоров долевого участия, следует из подсчетов аналитического центра «Дом.РФ».

Тенденция уже привела к падению объема производства. Согласно Росстату, в январе—апреле российские компании выпустили 7,3 тыс. единиц лифтового оборудования, на 10,2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

На этом фоне лифтовые заводы, по словам господина Исаева, вынуждены мириться с низкой маржинальностью в госсегменте. Бизнес продолжает поставки продукции даже по низким ценам для загрузки мощностей. Снижение объема производства, по мнению эксперта, увеличит убытки: вырастет себестоимость, и, соответственно, упадет рентабельность. Это, говорит господин Исаев, вынудит производителей экономить: на качестве комплектующих, сервисе или персонале. «В долгосрочной перспективе ситуация может подорвать репутацию отрасли»,— опасается Артем Исаев.

За сохранившийся спрос со стороны застройщиков российские производители активнее конкурируют с зарубежными. Рынок занимают в том числе китайские компании, готовые к ценовому демпингу, говорит основатель SIS Development Ярослав Гутнов. Согласно РЛО, в январе—июне на иностранных производителей, в основном из Китая и Турции, пришлось 35% от общего объема смонтированных в РФ лифтов. В целом за этот период было установлено 15,8 тыс. единиц оборудования, уточняют в объединении.

Дарья Андрианова