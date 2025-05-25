Движение вниз

В первом квартале 2025 года лифтовые заводы по всей России совокупно произвели 5,4 тыс. лифтов, что на 10% меньше год к году. Это объясняется снижением объемов закупок лифтов региональными фондами капремонта для замены устаревшего оборудования и упадком активности застройщиков в жилищном строительстве. Проблем добавляют китайские производители, которые пытаются занять свои доли на российском рынке за счет демпинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство лифтов и лифтового оборудования на заводе «МЭЛ»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Производство лифтов и лифтового оборудования на заводе «МЭЛ»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В январе—марте 2025 года объем производства лифтов по всей России снизился на 10% год к году, до 5,4 тыс. единиц оборудования, следует из подсчетов Росстата. В АО «Московское электрооборудование и лифты» (МЭЛ; входит в ГК ПИК) сообщили “Ъ”, что также снизили объемы производства на 10%, но рассчитывают выйти на плановые показатели по итогам 2025 года.

На лифтостроительном заводе «Пульс» сохранили показатель выпуска продукции в первом квартале, но признают, что сейчас производство загружено только на 70–80% и уже наблюдается спад интереса со стороны промышленных заказчиков. Остальные опрошенные “Ъ” производители лифтов не раскрыли собственные результаты работы.

Виталий Мутко, глава госкомпании «Дом.РФ», в мае 2024 года: «70 тыс. лифтов по всей России к 2025 году выйдут из строя».

Крупными потребителями лифтовой продукции российского производства являются региональные фонды капремонта, закупающие лифты для замены устаревшего оборудования в многоквартирных домах. По подсчетам гендиректора Российского лифтового объединения Петра Харламова, в январе—апреле 2025 года регионы провели аукционы на замену 6,8 тыс. лифтов — это хоть и больше на 22% год к году, но на 40% меньше результатов аналогичного периода 2023 года. Эта проблема влияет на рынок уже не первый год: региональным фондам не хватает финансирования на замену оборудования (см. “Ъ” от 27 июля 2024 года).

Сокращение объемов закупок ожидаемо приводит к сокращению производства лифтового оборудования, констатирует господин Харламов.

Еще одной причиной снижения производства в отрасли является снижение активности коммерческих застройщиков. По данным «Дом.РФ», в январе—марте 2025 года девелоперы запустили 8 млн кв. м новых проектов по всей России, что на 25% меньше год к году. Это ведет к снижению закупок девелоперами у производителей лифтов, отмечают в МЭЛ.

Президент девелоперской группы «Основа» Александр Ручьев считает, что ключевая причина спада производства лифтового оборудования в России — высокая конкуренция с зарубежными игроками. Локальные производители проигрывают азиатским компаниям, прежде всего китайским, практически по всем направлениям, отмечает он.

В январе—апреле 2025 года по внутренней аналитике МЭЛ, основанной на данных Росаккредитации, 65% введенного в эксплуатацию лифтового оборудования приходится на российское производство, 17% — белорусское, 13% —китайское, 4% — турецкое и 1% — на импорт из прочих стран. Отмечается увеличение смонтированных лифтов производства Китая — на 13% год к году, России — на 10% — и снижение на 22% лифтов из Турции, добавляют в МЭЛ.

На Щербинском лифтостроительном заводе (ЩЛЗ) уверены, что спрос на продукцию иностранных производителей обусловлен «убежденностью девелоперов в исключительном качестве продукции и запросом на высокоскоростные лифты».

Между тем, продолжает представитель завода, общее замедление экономики Китая толкает их производителей на более агрессивную экспансию на российский рынок, «основным оружием которого является откровенный демпинг».

А с учетом растущих издержек производства и в целом текущей экономической ситуации цена на лифтовое оборудование в России будет только расти, уверен гендиректор завода «Пульс» Артем Исаев. Также будет расти и стоимость монтажа и сервисного обслуживания, что тоже может повлиять на спрос на лифтовую продукцию, добавляет он.

Первый квартал обычно наиболее показательный с точки зрения общей тенденции рынка. «Отрицательная динамика этого периода не позволяет испытывать иллюзии относительно реального положения вещей»,— говорит представитель ЩЛЗ. Обычно большая часть заказов приходится на конец года, но даже с учетом такого роста маловероятно, что по итогам 2025 года рынок выйдет на показатели предыдущего года, считает управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом (входит в ГК «Садовое кольцо») Леонид Черноног. Без глубокой модернизации лифтовой отрасли нарастающая сегодня тенденция будет развиваться и дальше, резюмирует Александр Ручьев.

Дарья Андрианова