«Токио Сити» выставили счет за палочки

Петербургская прокуратура намерена через суд взыскать компенсацию морального вреда в пользу посетителей ресторана «Токио Сити», где в конце прошлого года произошло массовое отравление горожан. Посетители, утверждает надзорное ведомство, заразились сальмонеллезом из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Средняя сумма иска составляет полмиллиона рублей. Однако опрошенные «Ъ-СПб» эксперты считают, что пострадавшие едва ли смогут добиться удовлетворения даже половины от заявленных требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С острой кишечной инфекцией в медучреждения обратилось не менее 22 человек. Выяснилось, что гости заведения отравились блюдами из рыбы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ С острой кишечной инфекцией в медучреждения обратилось не менее 22 человек. Выяснилось, что гости заведения отравились блюдами из рыбы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга после совместной с Роспотребнадзором проверки по обращениям граждан, которым был причинен вред здоровью после посещения «Токио Сити» на улице Сизова, направила в суд исковые заявления о взыскании с ООО «Инфинити» (компании-владелеца ресторана) компенсации морального вреда в пользу пострадавших. Инцидент произошел в ноябре 2024 года. Тогда, по информации главного управления Следственного комитета России (СКР) по городу, с острой кишечной инфекцией в медучреждения обратилось не менее 22 человек. Выяснилось, что гости заведения отравились блюдами из рыбы. Ситуацией заинтересовались и в центральном аппарате СКР. Соответствующий доклад затребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Пострадавшие заражены сальмонеллезом, вызванным нарушениями санитарно-эпидемиологического режима организации питания населения», — сообщили накануне в пресс-службе городской прокуратуры. Там уточнили, что иски находятся на рассмотрении.

После происшествия работа точки на Сизова была приостановлена на месяц. Предприятие было признано виновным по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Деятельность фирмы ООО «Гавань», которая поставляла в ресторан рыбу, по решению суда была прекращена на три месяца.

В «Токио Сити», со своей стороны, указывали, что причиной всех бед стала поставка некачественной партии продуктов, а вся партия рыбы была выведена из оборота. В компании заявили об усилении контроля за работой всех точек после ЧП.

Кроме того, выяснилось, что более сорока сотрудников из числа мигрантов работали в сети с нарушением режима пребывания в РФ. Проверке правоохранителей тогда подверглись 39 различных петербургских ресторанов.

В «Инфинити» пояснили, что данное обстоятельство «не входит в зону ответственности работодателя», но при этом «является личной ответственностью каждого иностранного гражданина». Там добавили, что Роспотребнадзор нашел «незначительные нарушения, носящие единичный характер на конкретном объекте проверки, которые были устранены на месте».

Как стало известно «Ъ-СПб», средняя сумма исковых требований от пострадавших составляет 500 тыс. рублей.

В практике случаи, когда суды удовлетворяют подобные требования в полном объеме — большая редкость, отмечают опрошенные «Ъ-СПб» эксперты. Доказать сам факт причинения морального вреда в целом не так сложно, для этого можно предоставить, например, заключение врача, а вот подтвердить размер компенсации — это задача, считает судебный эксперт группы Vetа Александр Терентьев. «Каждый истец оценивает характер и масштабы своих нравственных страданий самостоятельно, а вот согласится ли с такой оценкой суд? Соглашается редко. В итоге оказываются символические, в сравнении с заявленными, суммы», — полагает юрист.

Господин Терентьев при этом подчеркивает, что шансы определенно повышает то обстоятельство, что к взысканию с ответчика компенсации в заявленном размере подключилась прокуратура.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин предполагает, что суд вряд ли взыщет более 50 тыс. руб. на каждого потерпевшего. «В отличие от иных юрисдикций, у нас не принято взыскивать существенные суммы компенсаций за моральный вред, особенно в ситуации, когда все остались живы и без каких-то непоправимых инвалидностей», — заключил собеседник.

Андрей Кучеров