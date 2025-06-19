Главе республики показали уровень

Верховный совет (парламент) Хакасии 19 июня принял закон о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ), которая предполагает ликвидацию самостоятельных сельских поселений. Глава республики Валентин Коновалов (КПРФ) настаивал на сохранении действующей двухуровневой модели, однако единороссы, которые контролируют парламент, его мнение учитывать не стали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Хакасии Валентин Коновалов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава Хакасии Валентин Коновалов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На заседании 19 июня хакасские депутаты рассмотрели два альтернативных документа, приводящих республиканское законодательство в соответствие с новым федеральным законом о МСУ. Госдума, напомним, дала регионам право самостоятельно выбирать его систему. Губернатор-коммунист Валентин Коновалов предложил оставить действующую двухуровневую модель, при которой сельские поселения являются самостоятельными муниципалитетами — с главами и депутатами.

Депутаты от «Единой России» (ЕР) во главе со спикером Сергеем Соколом, напротив, посчитали правильным перейти на одноуровневую систему, то есть преобразовать районы в округа, а сельские поселения и их органы власти — ликвидировать.

Первым в повестке оказался законопроект единороссов, хотя господин Коновалов внес свой проект раньше. Как пояснил вице-спикер Дмитрий Кабанов (ЕР), реформа позволит эффективнее управлять ресурсами, сэкономить на выборах и установить «понятную для населения структуру руководства». Представляя губернаторский законопроект, и. о. министра по делам юстиции и региональной безопасности республики Елена Кудинова напомнила, что муниципальная самостоятельность поселений записана в Конституции Хакасии.

Обсуждение взаимоисключающих документов заняло около двух часов. Вице-спикер Григорий Назаренко (КПРФ) заявил, что в случае принятия законопроекта ЕР система МСУ превратится в «жесткую вертикаль», которая потеряет «гибкость, оперативность и эффективность». При этом глава Хакасии выступает за двухуровневую модель фактически в ущерб себе, ведь одноуровневая объективно более удобна для губернатора, добавил господин Назаренко. Его коллега по фракции Оксана Разварина напомнила, что Сергей Сокол обещал прислушаться к мнению с мест, а депутат Татьяна Янусик и вовсе пригрозила пригласить на заседание «хранителя хакасской земли, чтобы перед сессией шаман хорошенько дал в бубен».

Апелляция к мнению жителей единороссов не убедила. «Я жил давно в Советском Союзе, был членом КПСС, и меня еще в то время бесило, извиняюсь за выражение, когда все прикрывались народом»,— заявил председатель комитета по бюджету и налоговой политике Валерий Марков. Руководитель фракции ЛДПР Михаил Молчанов поддержал единороссов, добавив, что действующая система подходит только для регионов с высокой бюджетной обеспеченностью.

«Мы вернемся к двухуровневой системе, но для этого сегодня нам необходимо будет поработать по системе одноуровневой»,— парадоксально резюмировал он.

При голосовании в поддержку инициативы губернатора высказались 12 человек, за альтернативный законопроект — 32. После этого реформа единороссов была окончательно одобрена 31 голосом. Напомним, во фракцию ЕР входят 34 депутата, КПРФ имеет 14 мандатов, а ЛДПР — 2.

«Депутаты не прислушались к мнению своих избирателей, обманув их ожидания и надежды. Принятое решение приведет к тому, что власть на местах отдалится от жителей»,— заявил Валентин Коновалов. Будет ли он подписывать этот документ, пока неизвестно. Напомним, ранее коммунист наложил вето на принятый единороссами закон о межбюджетных отношениях, однако парламент сумел его преодолеть. После этого господин Коновалов обратился в Верховный суд Хакасии.

Добавим, что, согласно принятому документу, депутатские советы создаваемых муниципальных округов будут формироваться только из одномандатников. А главы этих округов теперь будут избираться местными депутатами по новой процедуре — из числа кандидатов, представленных губернатором.

Валерий Лавский, Новосибирск