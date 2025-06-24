Украинский «Нафтогаз» направил «Газпрому» платежное требование на $1,37 млрд

Украинская газовая компания «Нафтогаз» направила платежное требование российскому «Газпрому» (MOEX: GAZP) на сумму $1,37 млрд. Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению, сумма включает в себя долг за услуги по организации транзита газа в соответствии с соглашением 2019 года, а также штрафные санкции и компенсацию всех юридических расходов, понесенных «Нафтогазом» за этот период. В случае отказа «Газпрома» от добровольной выплаты полной суммы украинская компания взыщет ее принудительно, говорится в публикации.

Речь идет о контракте, заключенном российской и украинской компаниями в 2019 году сроком на пять лет. Он предполагал транзит российского газа в Европу через украинскую территорию. За этот период «Газпром» планировал прокачать не менее 225 млрд куб. м топлива. По условиям контракта российская компания имела право прекратить транзит, однако обязана продолжить оплату. Сумма соглашения не раскрывалась.

В мае 2022 года «Нафтогаз» заявил о форс-мажоре, который не позволяет осуществлять поставки газа в Европу. «Газпром» счел обоснования украинской компании недостаточными для аннулирования договора. Вскоре «Нафтогаз» подал иск в Международный арбитражный суд к российской компании с обвинением в несоответствующем контракту размере оплаты транзита. «Газпром» отвергал обвинения.

Подробнее — в материале «Неустойка в копилку "Газпрома"».

Екатерина Отрашкевич