Неустойка в копилку «Газпрома»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличил размер судебной неустойки, присужденной НАК «Нафтогаз Украины», с почти $150 млн до $1,35 млрд и до 1,5 млн евро на случай нарушения компанией запрета на судебные разбирательства с «Газпромом» за рубежом. Юристы напоминают, что де-юре для РФ и Украины продолжает действовать соглашение стран СНГ о порядке разрешения хозяйственных споров, но де-факто решения российских арбитражных судов не имеют прямой исполнительной силы ни на территории Украины, ни в иных недружественных юрисдикциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно записям в картотеке арбитражных дел, ходатайство ПАО «Газпром» об увеличении суммы неустойки было принято 16 апреля. 29 апреля — опубликован текст определения, по которому, в случае неисполнения акционерным обществом «Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины"» судебного запрета продолжать разбирательство с «Газпромом» в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты, решено взыскать с АО более $1,351 млрд и 1,5 млн евро. Как уточняется в определении, ходатайство российского газового концерна об повышении суммы судебной неустойки обусловлено увеличением исковых требований «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» в иностранном арбитраже до примерно $1,351 млрд.

В январе 2024 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал «Нафтогаз Украины» выплатить около $150 млн по иску «Газпрома» в случае нарушения запрета на продолжение разбирательства между сторонами в иностранном арбитраже. Спор сторон вытекает из соглашения от 30 декабря 2019 года о транспортировке через Украину российского газа для европейских потребителей. С мая 2022-го поставки российского газа через Украину сократились в 2,5 раза от гарантированного объема — до 40–42 млн кубометров в сутки. Тогда Киев прекратил прием для транзита топлива через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» из-за того, что она находится под контролем российских сил на территории ЛНР. Для транзита в Европу осталась только ГИС «Суджа».

Три года назад «Газпром» заявлял, что перенос всех объемов на «Суджу» технологически невозможен, но он продолжает выполнять обязательства перед европейскими потребителями в меньшем объеме. «Нафтогаз» из-за снижения поставок подал в Международный арбитражный суд против российской компании иск с требованием оплаты неоказанных услуг.

С 1 января 2025 года подача российского газа через Украину не осуществляется в связи с истечением соглашения с «Нафтогазом». Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

В настоящий момент для Москвы и Киева де-юре продолжает действовать соглашение стран СНГ от 20 марта 1992 года «О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности», являющееся международным договором о взаимном признании и исполнении судебных актов, напоминает управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров. Кроме того, РФ — сторона большого количества иных международных соглашений с аналогичным предметом, которые заключены с другими дружественными и недружественными государствами. «Де-факто, учитывая текущие геополитические условия, решения российских арбитражных судов не имеют прямой исполнительной силы ни на территории Украины, ни на территории иных недружественных юрисдикций. Это означает, что "Газпром" не сможет принудительно взыскать сумму неустойки, присужденную российским судом, через суды Украины или, к примеру, стран ЕС»,— констатирует юрист. Исполнение таких решений возможно только при наличии реально действующих международных соглашений о взаимном признании судебных актов, которые в случае России и Украины на практике не работают из-за внешнеполитических причин.

Между тем нельзя утверждать, что принудительное исполнение решения упоминаемого судебного акта невозможно на территории юрисдикций дружественных РФ государств, при условии наличия международного договора о взаимном признании и исполнении судебных актов, а также при наличии на таких территориях активов «Нафтогаза», продолжает господин Хантимиров. Он отмечает, что данное решение формирует дополнительный аргумент в будущих переговорах или спорах, в которых российская сторона сможет ссылаться на уже установленный факт нарушения украинской компанией антиискового запрета и примененной (хотя и нереализованной) к ней меры гражданско-правовой ответственности в виде неустойки. «Таким образом, шансы "Газпрома" на реальное взыскание почти $1,4 млрд в ближайшей перспективе остаются низкими, но не нулевыми. Судебный акт может стать важным инструментом в долгосрочной стратегии компании при выстраивании правоотношений с "Нафтогазом"»,— заключает юрист.

Александра Тен