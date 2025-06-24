На складе не нашли убытки

Маркетплейсу Ozon (MOEX: OZON) не удалось получить с ГК «Ориентир» 4,5 млрд руб. убытков за сгоревший более двух лет назад склад в подмосковной Истре. Ранее взыскать с интернет-ритейлера 3,7 млрд руб. на восстановление объекта пытался сам девелопер. Но суд также не встал на его сторону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Арбитражный суд Подмосковья отказал подконтрольному Ozon ООО «Интернет решения» в удовлетворении иска о взыскании 4,5 млрд руб. с ООО «Ориентир Запад-1» (входит в ГК «Ориентир»), следует из картотеки дел. Решение вынесено 19 июня, заседание проходило в закрытом режиме. Первым на это обратило внимание издание Shopper’s. В Ozon и ГК «Ориентир» отказались от комментариев.

ГК «Ориентир» — застройщик сгоревшего склада Ozon в подмосковной Истре. Пожар площадью 76 тыс. кв. м произошел в августе 2022 года.

Ozon удалось взыскать с «Ингосстраха», страховавшего риски по объекту, 6,4 млрд руб. Но совокупные убытки интернет-ритейлер оценивал в 10,8 млрд руб. В феврале 2025 года Ozon инициировал иск к девелоперу на сумму 5,5 млрд руб., позже снизив требования до 4,5 млрд руб.

В апреле 2025 года владевшая ГК «Ориентир» Елена Бондарчук говорила в интервью “Ъ”, что в этом году получено заключение четвертой комплексной пожарно-технической судебной экспертизы, согласно которой вина девелопера ни в начале возгорания, ни в распространении огня не была доказана (см. “Ъ” от 3 апреля). Госпожа Бондарчук подчеркивала, что Ozon, нарушив требования специальных техусловий, начал эксплуатировать мезонин до завершения его монтажа, а также без оборудования всех его ярусов необходимыми системами.

Фактором, способствовавшим возникновению серьезного пожара, стала именно конструкция мезонина, который был загружен товаром, уточняла госпожа Бондарчук.

В Ozon тогда заявляли “Ъ”, что экспертиза установила важные обстоятельства пожара, которые прямо противоречат заявлениям девелопера.

Это, например, неисправность системы автоматического тушения пожара и отсутствие компенсационных мер в период, когда подрядчики «Ориентира» осушали противопожарный водопровод. Нарушения способствовали масштабному распространению огня, уверены в компании.

Но экспертиза, вероятно, пороков при проектировании, возведении объекта недвижимости или монтаже противопожарных систем не обнаружила, считает гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Этот фактор, по ее мнению, мог повлечь за собой отказ в удовлетворении требований Ozon.

У Ozon и «Ориентира» было еще одно разбирательство, инициированное девелопером. В сентябре 2024 года «Ориентир» пытался взыскать убытки с Ozon в размере 3,7 млрд руб. Эту сумму застройщик потратил на восстановление объекта (см. “Ъ” от 16 сентября). Но суд также отказал компании. Скорее всего, договор возлагал на арендатора обязательства по обслуживанию систем пожаротушения и обеспечению противопожарной безопасности помещений, рассуждает Анна Барабаш. Арендатору, по ее словам, вероятно, удалось доказать, что эти условия он надлежащим образом исполнял.

Дарья Андрианова