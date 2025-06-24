SP: рынок микроэлектроники в России к 2030 году может превысить триллион рублей

Рынок микроэлектроники в России в базовом сценарии достигнет к 2030 году уровня 794 млрд руб., в оптимистичном — составит 1,089 трлн руб. Об этом говорится в исследовании ведущей консалтинговой компании Strategy Partners.

Прогнозируется, что к этому же сроку отечественное производство микроэлектроники составит 352 млрд руб. Среднегодовой темп производства при таком сценарии будет на уровне 25%.

По итогам 2024 года российский рынок микроэлектроники вырос на 20% и составил 370 млрд руб. При этом отечественные производители заняли долю 25% — 94 млрд руб., говорится в исследовании. Основными потребителями микроэлектроники в прошлом году стали отрасли промышленности.

На мировом рынке отрасль выросла за тот же период на 8–9%, к 2030 году прогнозируется достижение уровня $1 трлн. Странами—лидерами в микроэлектронике остаются США, Япония и Южная Корея c долями 38%, 12% и 12% соответственно. Также сохраняется тренд на расширение программ по развитию отрасли внутри стран-лидеров.

Екатерина Отрашкевич