Раис Татарстана Рустам Минниханов направил письмо президенту Ирана Масуду Пезешкиану с соболезнованиями в связи с американскими и израильскими ракетно-бомбовыми ударами по территории исламской республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустам Минниханов выразил соболезнования Ирану из-за ударов США и Израиля

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Рустам Минниханов выразил соболезнования Ирану из-за ударов США и Израиля

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«С чувством возмущения и глубокой обеспокоенности восприняли сообщения об американских и израильских ракетно-бомбовых ударах по территории Исламской Республики Иран», — говорится в письме.

По словам Рустама Минниханова, мировая общественность не может равнодушно относиться к актам агрессии, которые нарушают международное право и создают угрозу глобальной ядерной катастрофы.

Раис напомнил, что Россия всегда поддерживала мирное урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы и выдвигала инициативы по поиску взаимоприемлемых договоренностей.

От имени Группы стратегического видения «Россия — исламский мир», которую он возглавляет, Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами и разрушениями. Руководству Ирана он пожелал мужества и стойкости, а иранскому народу — мирного неба, безопасности и благополучия.

Анар Зейналов