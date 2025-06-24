Госдума одобрила законопроект о прокатных удостоверениях для стримингов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий онлайн-кинотеатрам показывать фильмы, которые не получили прокатных удостоверений от Минкульта.

Законопроект также расширил основания для отказа фильму в прокате. Теперь к ним относится наличие в кинокартине материалов, отрицающих или дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности россиян.

Согласно пояснительной записке, законопроект уточнит понятие «показ» фильма. Им будет считаться и распространение через аудиовизуальные платформы.

Минкульт по новому законопроекту наделят правом вносить изменения в ранее предоставленное прокатное удостоверение. Чиновники смогут при необходимости обновлять сведения об ограничениях на распространение картин. При этом показ фильма без учета внесенных изменений будет приравниваться к показу фильма без прокатного удостоверения. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 50–100 тыс. руб.

«Речь не о цензуре, а об ответственности перед обществом: культура — это не только свобода самовыражения, но и пространство воспитания»,— объяснил «РИА Новости» член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Во внесении законопроекта участвовали председатель Госдумы по информполитике Сергей Боярский (ЕР), депутаты Госдумы Дмитрий Певцов («Новые люди»), Ольга Казакова (ЕР) и Антон Горелкин (ЕР), а также сенатор Андрей Клишас (ЕР).

Степан Мельчаков