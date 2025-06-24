МТС выплатит дивиденды за 2024 год по 35 руб. на акцию

На годовом собрании акционеров ПАО МТС (MOEX: MTSS), прошедшем в очном формате, было принято решение о выплате 35 руб. на одну акцию. Общая сумма дивидендных выплат достигнет 68,6 млрд руб., сообщает «Интерфакс».

Это соответствует дивидендной политике МТС на 2024–2026 годы, которая предусматривает минимальную доходность не менее 35 руб. на обыкновенную акцию ежегодно.

Выплаты производятся раз в год, но совет директоров может изменить их периодичность. Крупнейшим акционером МТС остается АФК «Система» (49,02%), тогда как 50,03% акций находятся в свободном обращении.