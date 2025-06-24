Вложения окупаются на всем готовом

Самыми прибыльными франшизами за последний год стали пункты выдачи заказов маркетплейсов, образовательные услуги и киберспортивные клубы — Forbes опубликовал новый рейтинг наиболее доходных бизнесов. Для открытия ПВЗ Ozon или Wildberries достаточно 100 тыс. руб., а годовая прибыль у такой точки оценивается в 1,5 млн руб. В категориях, где потребуется 2-5 млн руб. первоначальных вложений (детские школы, медицинские лаборатории, ритейл), можно заработать до 42 млн руб. в год. Например, открыв франшизу клиники инфузионной терапии Biorise. В десятку самых дорогих проектов с инвестициями от 5 млн руб. вошли компьютерные клубы Colizeum, магазины «Пятерочка», «Додо Пицца» и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За прошлый год предпочтения бизнесменов сильно изменились, как и профиль самих инвесторов, рассказала “Ъ FM” руководитель каталога Franshiza.ru Анна Рождественская: «Сфера услуг, ярким представителем которой являются образовательные франшизы, наиболее актуальна. В связи с тем, что развивается внутренний туризм, и люди ограничены несколько в передвижениях и перемещениях, акцент идет на развлекательные франшизы. Именно поэтому киберспортивные франшизы, франшизы VR и обучения наиболее востребованы. В этом году несколько изменился профиль тех, кто их покупает. Например, особой популярностью сейчас пользуются либо недорогие франшизы, на приобретение которых люди используют в основном собственные накопленные средства, либо уже франшизы с достаточно серьезными вложениями от 30 млн руб. и выше, это полноформатные рестораны, туристический бизнес, например, гостиницы».

Чтобы открыть франшизу интерьерной компании Mr.Doors, потребуется около 3 млн руб. и серьезный опыт работы в этом сегменте. Сооснователь предприятия Максим Валецкий говорит, что отсеивает девять из десяти претендентов: «Интерес есть постоянный. Мы скорее сами фильтруем кандидатов на франчайзинг, потому что мы заранее знаем, у кого получится, у кого нет. У нас достаточно сложный бизнес, прибыльный и очень долгосрочный, нам в следующем году 30 лет. Но он требует большого количества знаний и усилий, потому что мы делаем мебель индивидуального конструирования, соответственно, нужно понимать в дизайне, в проджект-менеджменте, нужно иметь техническую подготовку. В общем, порядка десяти заявок в месяц приходит, и, наверное, одну-две мы одобряем. Мы очень осторожно и взвешенно подходим к открытию новой франшизы».

Киберспортивный клуб Colizeum за последний год открыл около 130 новых точек по франшизе, а CyberX больше 60. Эта сфера считается одной из самых привлекательных. Вложения в одну точку Forbes оценивает в 7 млн руб. Годовая прибыль — до 20 млн руб. Но этот бизнес потребует от предпринимателя круглосуточного управления, предупреждает сооснователь Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры Павел Голубев:

«Есть заблуждение, что компьютерный клуб — это пассивный бизнес, но это не так. Этот бизнес работает круглые сутки и очень требователен к деталям.

Очень высокая степень вовлечения должна быть у владельца или управляющего, потому что это непрерывные процессы: приходят гости, возможны конфликты, поломки оборудования, какие-то проблемы с электричеством, и это действительно происходит постоянно. Даже самая незначительная деталь может влиять на удовлетворенность гостей, которые к вам приходят. И они, столкнувшись с какими-то неприятностями, просто выберут другое место. Поэтому задача управленца — постоянно быть на связи, держать руку на пульсе, чтобы решать все проблемы, чтобы гости все-таки становились постоянными».

Единственной компанией из туристического бизнеса, которая вошла в рейтинг Forbes, стал агрегатор «Слетать.ру». Сравнительно небольшие вложения окупятся за восемь месяцев, подтвердила данные исследователей руководитель направления b2b маркетинга «Слетать.ру» Мария Гребенюк: «Мы прирастаем уверенно: порядка 50-70 новых партнеров ежегодно. В этом году мы попали в категорию до 2 млн руб., хотя, конечно, инвестиции с нуля до запуска бизнеса — это где-то 500-700 тыс. руб. в зависимости от города.

Вход в сферу туризма имеет довольно низкий порог, поэтому считается достаточно легким. Более того, практически у каждого из нас есть личный опыт туризма, путешествий, поэтому сфера изначально понятная, приятная, созидательная. Из минусов — это сезонность, и сложность даже не в том, что в низкий сезон спрос падает, а в том, что в высокий сезон очень большой поток, не хватает кадров, рук для обработки всего потока туристов с достаточным уровнем внимания, чтобы клиент остался доволен и купил».

Прошедший год стал рекордным по запуску новых франшиз: на российский рынок вышло 500 проектов, тогда как в прошлом году таких запусков было 320. Оборот рынка франчайзинга за 2024 год увеличился на 17% и достиг 3,7 трлн руб., подсчитал портал Franshiza.ru.

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Светлана Белова