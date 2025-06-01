Франшизы распродаются за рубеж

Доля российских франшиз на мировом рынке растет, несмотря на геополитический фон, но превысит лишь 2% к 2027 году, пишет Forbes. Как отмечают представители индустрии, в странах БРИКС Россия занимает третье место по объему рынка франчайзинга, он составил около 3 млрд руб. по итогу 2024-го. Среди экспортеров франшиз в лидерах, по данным аналитиков, «Додо Пицца», «Аскона», Kari и «Гемотест». Только у «Инвитро» за пределами страны открыто больше 200 точек, в основном в Казахстане и Белоруссии.

Рост сдержанный, так как позволить себе экспансию за рубеж могут только крупные игроки, освоившие федеральные масштабы, пояснила руководитель каталога Franshiza.ru Анна Рождественская: «Некоторые российские компании все-таки боятся выходить за рубеж и не делают этого, откладывая на будущее. В настоящее время основными зарубежными рынками для отечественных франшиз являются страны бывшего СССР, в частности, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия. Дальше выходить решается далеко не каждый бизнес. И тут есть несколько аспектов. Первый — это логистика и контроль. Если у франчайзера эти два компонента не привязаны к конкретным территориям, то выход на дальние границы становится более вероятным. И еще есть аспект того, что законодательства разных стран требуют адаптации российских франшиз под каждое из них. И для этого нужны достаточно большие ресурсы как человеческие, так и финансовые. Необходимо привлекать местных консультантов для адаптации договорной базы, стандартов под местные рынки и специфику того или иного государства.

Вместе с тем в условиях современной геополитической ситуации снизился интерес из стран Европы и Северной Америки. Но тем не менее есть государства Южной Америки и Глобального Юга, есть страны арабские, которые по-прежнему очень открыты для российских бизнеса и франшиз. Достаточно большое количество отечественных компаний за последнее время вышло, например, на рынок Объединенных Арабских Эмиратов».

Экспансию за границу не рассматривает больше 40% франчайзи, но, как отмечают аналитики, эта доля сокращается. Около трети, по данным сервиса Franshiza.ru, хотят выйти на рынки Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Каждый десятый предприниматель рассматривает для развития дружественные страны. На фоне замедления экономики зарубежный рынок может показаться более перспективным по сравнению с Россией, считает основатель портала Topfranchise.ru Виктор Большаков: «То, что у нас нет высокого спроса, как раньше, вынуждает бизнес смотреть за рубеж. Я недавно общался с ребятами, которые давно занимаются франшизами. Они заметили падение рынка еще до начала СВО, то есть начали замечать, что к их сегменту нет особого интереса стали начали искать возможности за рубежом. В общем, они ушли и развивают сейчас достаточно успешно сеть в Болгарии, Румынии, восточноевропейских странах. Что касается Европы, Латинской Америки, то здесь очень сложно давать прогноз. Реально выстреливают какие-то единичные бренды, какую-то систему пока не видно.

Образование — это достаточно сильный тренд во всем мире. Детские франшизы, какие-то платформенные решения, где бизнес представляет собой что-то типа предоставления лицензии на пользование программным обеспечением в облаке интересны.

При общении с международными партнерами в Юго-Восточной Азии мы слышим вопрос, что можно привезти из России. Пельмени? Там свои есть. Кофейни? Но там заведения американские, британские, азиатские, там своя культура питания. Тот же таец вряд ли купит кофейню из РФ. А вот какой-то IT-продукт в сфере робототехники, программирования — это тренд, это может быть популярным».

Для многих сетей на фоне высокой ключевой ставки именно франшиза стала основной возможностью расширения бизнеса. По итогам прошлого года на рынке появилось более 500 новых франшиз, и, как подчеркивают аналитики, это самая большая цифра роста предложения за последние несколько лет.

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Александра Абанькова