Предприниматели раскачивают полки

Одним из растущих сегментов рынка франчайзинга, несмотря на его общую стагнацию, стала продуктовая розница. Интерес к франшизам в сфере торговли за год вырос почти в два с половиной раза. Существенную долю интереса формируют предложения крупнейших ритейлеров. Роль франчайзинга для них увеличилась из-за замедления темпов органического роcта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Спрос на франшизы в сфере торговли в январе—марте увеличился в 2,4 раза год к году, подсчитали в «Авито Бизнес 360». Направление стало самым быстрорастущим, сформировав 26% запросов. Рост прослеживается в контексте общей стагнации. В целом в первом квартале спрос на франшизы увеличился на 1% год к году. Портал Businessmens.ru (специализируется на подборе франшиз) также выделяет торговлю как одно из направлений роста интереса предпринимателей. Спрос на профильные франшизы, по оценкам аналитиков, вырос на 37% год к году.

14,2 тысячи франчайзинговых магазинов федеральных торговых сетей работали в России в январе—марте, по данным Infoline.

Интерес предпринимателей к сфере торговли реализуется в первую очередь в продуктовой рознице. Спрос на такие франшизы в первом квартале вырос, а доля непродовольственного ритейла снизилась, говорит эксперт портала Franshiza.ru Анна Рождественская. Позитивный тренд эксперт связывает с расширением предложения. В Businessmens.ru отметили, что интерес к открытиям франшиз магазинов одежды за год упал на 35,3%, электроники — на 31,3%.

По данным Infoline, в январе—марте 2025 года в России работали 14,2 тыс. франчайзинговых магазинов федеральных торговых сетей. Год к году значение выросло на 3,6%. Самые высокие темпы роста показала сеть «Около» (входит в X5), увеличив количество франчайзинговых объектов на 62% за год, до 1,6 тыс. Управляющий директор сети Игорь Плетнев рассказал “Ъ”, кто к маю их число возросло до 2 тыс.

По данным Businessmens.ru, на третье место в рейтинге самых популярных франшиз в этом году вышла еще одна сеть X5 — «Пятерочка», поднявшаяся за год на шесть строчек. «Около» в рейтинге на девятой позиции. В «Магните» и Metro, развивающих франшизы, “Ъ” не ответили.

Аналитики Infoline обращают внимание на то, что под бренды крупных игроков переходят в том числе работавшие ранее несетевые магазины.

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская называет развитие франшиз важным направлением для федеральной розницы: органический рост бизнеса уже не обеспечивает ей прежних темпов развития. Эксперт считает, что развитие этого сегмента продолжится в перспективе нескольких лет, когда число магазинов может расти на 12–15% в год.

Интерес предпринимателей к франшизе продуктовой розницы растет с насыщением других сегментов рынка. Например, все менее привлекательными выглядят пункты выдачи заказов (ПВЗ). Минувшей зимой интерес к их открытию сократился на 14% год к году в свете роста конкуренции и ужесточения требований (см. “Ъ” от 24 марта). Сейчас спросом пользуются преимущественно мультиформатные ПВЗ, обслуживающие сразу несколько площадок, говорит исполнительный директор Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко.

В сегменте продуктовой розницы активность бизнеса, по мнению госпожи Рождественской, сконцентрирована в нише продуктовых супермаркетов и небольших магазинов у дома.

Господин Михайличенко не исключает, что франшиза магазинов или операторов готовой еды может рассматриваться как альтернатива выходу на рынок общепита.

Сдерживающим развитие продуктовых франшиз фактором может стать потенциально высокая стоимость их запуска. Согласно оценке Businessmens.ru, вложения в открытие «Пятерочки» составляют около 20 млн руб. Из них 500 тыс. руб.— паушальный взнос. Для сравнения: инвестиции в открытие ПВЗ составляют 200–250 тыс. руб. Ольга Сумишевская отмечает, что сроки окупаемости франчайзинговых продуктовых магазинов также растут. Если несколько лет назад вернуть вложения можно было на 12–15 месяцев, сейчас на это требуется 18–24.

Алина Мигачёва