Вьетнам создает первую в стране зону свободной торговли

Первая во Вьетнаме зона свободной торговли появится в центральной части страны, в городе Дананг, который является технологическим хабом и популярным туристическим центром. Как сообщает Nikkei, цель создания зоны свободной торговли — укрепление экономического роста Вьетнама, который стремится к 2045 году стать страной с высокими доходами.

Согласно планам правительства, площадь зоны свободной торговли составит 1881 га. Предприятия, которые разместятся в этой зоне, смогут воспользоваться налоговыми льготами, льготной или бесплатной арендой земли, упрощенной процедурой оформления лицензий и так далее. «Долгосрочная цель строительства зоны свободной торговли в Дананге — создание сети поставок по всему миру и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, производственного центра и глобального транзитного хаба для товаров»,— отмечается в опубликованном по этому поводу премьер-министром Вьетнама заявлении.

В Дананге действует третий по величине в стране морской порт. Планируется, что к 2030 году его пропускная способность составит 8,7–13,7 млн тонн товаров в год, что также будет содействовать развитию зоны свободной торговли. В ближайшие годы власти также намерены создать в Дананге международный финансовый центр.

Алена Миклашевская