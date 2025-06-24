Акционеры раскритиковали руководство Nissan за плохие результаты

На вчерашнем ежегодном собрании японского автоконцерна Nissan Motor акционеры подвергли жесткой критике руководство компании за плохие результаты работы. В течение трех часов участники встречи высказывали свое недовольство массовыми увольнениями и закрытием заводов — в апреле компания сообщила о сокращении 20 тыс. рабочих мест и закрытии 7 заводов из 17. Эти непростые решения последовали вслед за кризисом предыдущего года, завершившегося чистым убытком в размере 671 млрд японских иен ($4,6 млрд).

Кроме того, финансовое положение компании остается нестабильным: долг Nissan составляет порядка 800 млрд иен ($5,4 млрд), подлежащих погашению уже в следующем году. Зимой прошлого года Nissan вела переговоры об объединении с Honda. Компании подписали предварительное соглашение о создании совместного холдинга, однако вскоре планы изменились. Причиной стало предложение Honda включить Nissan в свою структуру только как дочернее предприятие, полностью контролируемое материнской компанией.

Руководство компании заявило, что примет к сведению недовольство акционеров, отметив, что уже пытается вывести компанию из кризиса. «Мы понимаем ваше недовольство,— заявил акционерам глава компании Иван Эспиноса.— Но я уверен, что у нас есть все, чтобы перестроить компанию».

Татьяна Герасимова