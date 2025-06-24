Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Акционеры раскритиковали руководство Nissan за плохие результаты

На вчерашнем ежегодном собрании японского автоконцерна Nissan Motor акционеры подвергли жесткой критике руководство компании за плохие результаты работы. В течение трех часов участники встречи высказывали свое недовольство массовыми увольнениями и закрытием заводов — в апреле компания сообщила о сокращении 20 тыс. рабочих мест и закрытии 7 заводов из 17. Эти непростые решения последовали вслед за кризисом предыдущего года, завершившегося чистым убытком в размере 671 млрд японских иен ($4,6 млрд).

Кроме того, финансовое положение компании остается нестабильным: долг Nissan составляет порядка 800 млрд иен ($5,4 млрд), подлежащих погашению уже в следующем году. Зимой прошлого года Nissan вела переговоры об объединении с Honda. Компании подписали предварительное соглашение о создании совместного холдинга, однако вскоре планы изменились. Причиной стало предложение Honda включить Nissan в свою структуру только как дочернее предприятие, полностью контролируемое материнской компанией.

Руководство компании заявило, что примет к сведению недовольство акционеров, отметив, что уже пытается вывести компанию из кризиса. «Мы понимаем ваше недовольство,— заявил акционерам глава компании Иван Эспиноса.— Но я уверен, что у нас есть все, чтобы перестроить компанию».

Татьяна Герасимова

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все