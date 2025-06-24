Певец Стас Михайлов выстрелил из пушки Петропавловской крепости

Народный артист РФ Стас Михайлов в полдень 24 июня выстрелил из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, сообщает 78.ru. Время от времени право произвести полуденный выстрел предоставляется почетным гражданам Петербурга и высоким гостям города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 24-25 июня господин Михайлов даст два больших сольных концерта в петербургском БКЗ «Октябрьский». По словам организаторов, программа включит в себя почти три десятка лучших песен артиста, шоу готовят ведущие специалисты отечественной индустрии развлечений.

Андрей Маркелов