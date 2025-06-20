«Из наследия Бахрейна», концерт Стаса Михайлова, моноспектакль Сергея Маковецкого и шоу «Ассоль» с Алиной Загитовой

Долгожданное лето в самом разгаре, однако оно получается не таким, каким мы его ждали. Постоянные дожди и столбики термометров на отметке 17–20 градусов… В лесу почти нет грибов, а вода в Финском заливе не настолько нагрелась, чтобы пойти и искупаться. Однако для читателей «Ъ-СПб» у нас есть великолепное альтернативное предложение. Культурная афиша не даст вам заскучать ни на секунду. В этот раз, впрочем, как и всегда, мы предлагаем вам послушать звезд российской музыки, насладиться театральными выступлениями просто и окунуться в насыщенную культурную программу города на Неве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Из наследия Бахрейна. Искусство изготовления мечей и кинжалов» в Государственном Эрмитаже

Фото: Государственный Эрмитаж Выставка «Из наследия Бахрейна. Искусство изготовления мечей и кинжалов» в Государственном Эрмитаже

Фото: Государственный Эрмитаж

Начнем с выставки «Из наследия Бахрейна. Искусство изготовления мечей и кинжалов», которая начнется 20 июня в Эрмитаже. Экспозиция позволит посетителям ознакомиться с редкими видами холодного оружия ближневосточного королевства. На выставке представлено более 30 предметов оружейного ремесла. Среди них сабли джаббара, кинжалы мухаммас, наджди и другие. Все изделия созданы из золота и серебра и украшены драгоценными камнями, слоновой костью и бахрейнским жемчугом. Подборка фотографий, сопровождающая экспозицию, позволит посетителям перенестись в арабский мир и лучше узнать о традициях оружейников Бахрейна.

В качестве альтернативы можем предложить программу «Моцарт и Шопен при свечах» от команды Amadeus Concerts, которая пройдет 20 июня на сцене Петрикирхе. Бессмертные шедевры классиков в исполнении органа и рояля были написаны при свете живого огня и исполнялись авторами именно в этом антураже. Организаторы обещают, что каждый пришедший сможет насладиться светом тысячи свечей и залом с магической акустикой, которая унесет вас за пределы времени и пространства на встречу с вечностью.

Также 20 июня в ресторане «Икорный бар» в «Гранд Отеле Европа» состоится премьера театрально-гастрономического ужина «Вино и драма». Во время этого интерактивного мероприятия, за единым столом, гости под руководством режиссера Анны Зуммер погрузятся в настоящий театральный процесс и прочтут по ролям завораживающую пьесу в духе детективных произведений Агаты Кристи. Однако ее название — это интригующая тайна, которая откроется непосредственно в день мероприятия. Проект основан театральным режиссером Анной Зуммер и актрисой Анной Шевченко. Этот формат был придуман как новый вид культурного и интеллектуального отдыха с особой душевной и эстетичной атмосферой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балета «Жизель»

Фото: Проект «Санкт-Петербургский балет» Сцена из балета «Жизель»

Фото: Проект «Санкт-Петербургский балет»

Проект «Санкт-Петербургский балет» под руководством Дмитрия Рудаченко представит 21 июня на сцене Эрмитажного театра в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра один из самых известных классических балетов — «Жизель». Зрители увидят драматичную и мистическую историю о всемогущей силе любви. Это произведение называют вершиной жанра балетного романтизма, эталоном поэтической и танцевальной одухотворенности.

Театр «Санкт-Петербургский балет» был создан в 2011 году с целью познакомить ценителей балета всего мира с молодыми звездами классического танца. Артисты радуют публику классическими спектаклями и работами новых талантливых авторов. С труппой балета сотрудничают солисты ведущих театров страны.

В этот же день, 21 июня, в Русском музее откроется масштабная выставка «Наш авангард», посвященная наследию отечественных художников. На втором этаже корпуса Бенуа посетителям будут представлены более 400 работ известных деятелей искусств. Гости музея смогут проследить революцию искусства XX века, пройдя маршрут от «изма» к «изму»: импрессионизм — примитивизм — сезаннизм — кубизм — футуризм — абстракционизм — конструктивизм.

На экспозиции будут представлены такие авторы, как Казимир Малевич, Павел Филонов, Василий Кандинский, Наталья Гончарова, Марк Шагал и другие. Посетителей также ждет памятный зал, обращенный к ключевому событию авангардного движения — постановке оперы «Победа над Солнцем». Зрители смогут посмотреть проекции эскизов костюмов и декораций, созданных Казимиром Малевичем для спектакля.

Для тех, кто соскучился по громким концертам, сообщаем, что 21 июня в «СКА Арене» пройдет шоу Anna Asti «Царица». Премьера концерта состоялась в Москве 14 июня, и теперь артистка порадует поклонников Северной столицы. Anna Asti исполнит свои хиты, среди которых такие песни, как «Топит» и «По барам». Организаторы обещают впечатляющую хореографию и ослепительные спецэффекты, которые не оставят зрителей равнодушными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благотворительный фестиваль «Путь домой»

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Благотворительный фестиваль «Путь домой»

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

В выходные, 21–22 июня, в павильоне «УКТ» общественного пространства «Севкабель Порт» пройдет благотворительный фестиваль «Путь домой». Проект с 2017 года помогает животным найти семью и проводит просветительские акции. Гости мероприятия могут завести себе нового пушистого друга, поддержать бездомных животных или же просто провести время в приятной компании и насладиться летней атмосферой города.

Также с 21 по 22 июня в конноспортивном клубе «Вента-Арена» в деревне Хирвости пройдут масштабные соревнования по конкуру, организованные Федерацией конного спорта города в рамках празднования своего 30-летия.

Кубок телеканала «Санкт-Петербург» был внесен в календарь официальных мероприятий Федерации конного спорта Санкт-Петербурга еще в 2014 году. И вот уже 11 лет разыгрывается в рамках международных соревнований и является неотъемлемой частью данного события.

С 30 июня по 2 июля в «Вента-Арена» пройдут всероссийские спортивные соревнования «Кубок белых ночей» в дисциплине «Выездка». Не пропустите!

В воскресенье, 22 июня, в особняке Половцова на Большой Морской улице состоится концерт «В свечах: классика Старого Света». Роскошный Бронзовый зал исторического особняка в этот вечер наполнится теплым светом тысячи свечей и музыкой артистов «Русских музыкальных сезонов». Прозвучат знаковые композиции Вивальди, Пуччини, Чайковского, Верди, Прокофьева и других прославленных авторов, которые, как обещают организаторы, впечатлят даже самого искушенного слушателя.

В Государственном музее истории религии 22 июня для посещения открыта выставка «Анатомия книги». Создатели экспозиции предлагают «разобрать книгу по частям» и на примерах редких изданий из фондов Научной библиотеки музея ознакомиться с процессом создания книг. Посетители смогут увидеть трансформацию книги от каменных пластин и глиняных табличек до современных рукописей. Выставка позволяет взглянуть на книгу под другим углом и погрузиться в сложный творческий процесс ее создания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шоу «Бурлеск»

Фото: Фотоархив шоу «Бурлеск» Шоу «Бурлеск»

Фото: Фотоархив шоу «Бурлеск»

В понедельник, 23 июня, можно сходить на гастроли проекта «Бурлеск» — увлекательного шоу, которое представляют на манеже Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке продюсерский центр «Королевский цирк» Гии Эрадзе и компания «Росгосцирк».

«Бурлеск» был создан на основе номеров, покоривших княжеский дом Монако. После победы артистов на 43-м Международном цирковом фестивале в Монте-Карло, масштабных гастролей в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре и большого всероссийского гастрольного тура шоу презентовали жителям и гостям Петербурга. Как отмечают организаторы, шоу «Бурлеск» отличают особый стиль и фирменный почерк Гии Эрадзе: синтез жанров и феерия фэшн-цирка, эксклюзивные костюмы и образы от лучших российских дизайнеров и художников, авторская музыка.

Также 23 июня жители и гости города могут на уникальный органный концерт, который пройдет при свечах в Петрикирхе. Это будет незабываемое путешествие в мир классической музыки, где каждая нота проникнет в самые глубины вашей души. Талантливый органист выйдет на сцену, чтобы подарить вам чудесное исполнение известнейших органных шедевров разных эпох и композиторов. «Орган при свечах» — это не только потрясающая музыка, но и особая атмосфера, которая позволит вам отключиться от суеты повседневности и погрузиться в мир гармонии и покоя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Сергей Маковецкий

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Актер Сергей Маковецкий

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

24 июня в ДК Ленсовета пройдет моноспектакль народного артиста России Сергея Маковецкого. Зрители услышат из первых уст рассказы о работе в кино и театре, о встречах с интересными режиссерами, актерами и другими людьми, которые оставили след в жизни и творчестве артиста.

В программе прозвучат монологи из спектаклей и поэзия, будут демонстрироваться редкие кадры из короткометражных кинофильмов с участием господина Маковецкого. Отметим, что почти все фильмы, как и спектакли, демонстрируют уникальную способность артиста к перевоплощению, что свидетельствует о исключительном уровне его мастерства.

В Театре имени Ленсовета 24 июня покажут спектакль «Сон об осени», основанный на произведениях скандинавского драматурга Юна Фоссе. Одноименная пьеса стала одной из его важнейших высказываний о человеке. Мировидение норвежца оказалось близким для режиссера Юрия Бутусова. Практически сверстники (Юн Фоссе старше российского режиссера всего на пару лет), они оба воспринимают человеческую жизнь как ритуальный танец, где тебя ведет мелодия, которую ты не в силах прервать. Сам господин Бутусов заявляет, что эта история о «непривыкании к жизни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Стас Михайлов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Певец Стас Михайлов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Популярному исполнителю Стасу Михайлову исполнилось 55 лет. В свою юбилей артист даст два концерта на площадке БКЗ «Октябрьский», они пройдут 24 и 25 июня. К своему дню рождения певец подошел в отличной форме. Один из последних синглов господина Михайлова с названием «Она» вот уже несколько недель не покидает вершины чартов.

Уверены, что певцу есть чем поделиться со зрителем, чем удивить и порадовать. Программа долгожданного концерта включит в себя почти три десятка лучших песен, а шоу готовят ведущие специалисты отечественной индустрии развлечений. Это будет грандиозное событие, которое пропустить нельзя.

Спектакль «В этом милом старом доме» пройдет в Театре имени Ленсовета 25 июня. В основе сюжета — любовный треугольник, решенный автором в комедийном ключе. В одном курортном городе в гостинице встречаются две женщины. Одна из них приехала навестить своего бывшего, а другая — своего будущего мужа. Они не предполагают, что бурно обсуждают одного и того же мужчину, и вскоре обе встретятся с ним в милом старом доме на берегу моря. В роли Эраста Петровича выступает народный артист России Михаил Боярский, а его сценическую супругу Раису Александровну играет настоящая жена актера Лариса Луппиан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В четверг, 26 июня, на территории общественного пространства «Флагшток» пройдет концерт группы A’Studio. Музыканты исполнят как свои хиты, так и новые песни. Визуальные эффекты шоу помогут создать атмосферу летнего праздника. Полюбившиеся композиции группы обеспечат незабываемый вечер на берегу Финского залива.

В Театре юного зрителя имени Брянцева 26 июня пройдет спектакль «Контракт». Пьеса рассказывает о людях, живущих по правилам современной корпорации, о сделке с собой, на которую способен пойти человек ради достижения цели. «Контракт» — первая постановка драматургии британского автора Майка Бартлетта, чьи работы уже давно с успехом идут на сценах разных стран мира. Спектакль идет в формате «зритель на сцене».

В качестве альтернативы можем предложить спектакль «Ромео и Джульетта» в постановке режиссера Марии Романовой. Классику покажут 26 июня на сцене Театра имени Ленсовета. Сюжет о юных влюбленных в новом видении заставляет снова прочувствовать неподдельные эмоции финала.

Роль Джульетты исполняет Алиса Рейфер, Ромео — Сергей Филипович. Кроме того, образ Эскала, герцога Веронского воплощает Михаил Боярский. Театр и режиссер хотят сделать спектакль гимном жизни и чистоте чувств, к которым тянется человек любой эпохи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигуристка Алина Загитова

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фигуристка Алина Загитова

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

27 и 28 июня на площадке «Ледовый дворец» пройдет премьера рок-мюзикла на льду «Ассоль» по мотивам культовой повести Александра Грина «Алые паруса». В постановке участвуют известные фигуристы и олимпийские чемпионы, среди которых Алина Загитова, Владимир Морозов, Евгения Медведева и Алексей Ягудин.

История Ассоль, ждущей чудесный корабль с алыми парусами, адаптирована для ледовой сцены с добавлением спецэффектов. Зрителей ожидает грандиозное шоу, которое позволит по-настоящему проникнуться атмосферой волшебства.

Для ценителей классики 27 июня в концертном зале «Колизей Арена» симфонический оркестр Impulse Orchestra под руководством дирижера Игоря Томашевского исполнит хиты популярнейших музыкальных коллективов XX века: The Beatles и ABBA. Кто бы и как ни относился к их творчеству, а такие песни, как Yellow Submarine или Money, Money, Money, запоминаются каждому и звучат в голове будто бы голосом того времени.

К двум юбилейными датам — 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского и 135-летию премьеры — Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина представляет оперу «Пиковая дама» в постановке режиссера Ильи Архипова. Премьера состоится 27 июня на сцене Эрмитажного театра.

В «Пиковой даме» классика русской оперной сцены находит новое звучание — не нарушая музыкальной ткани Чайковского, постановка позволяет увидеть это произведение сквозь призму современного художественного мышления, обращенного к вопросам свободы, вины и предопределения. Музыкальным руководителем спектакля выступает Фабио Мастранджело.

В качестве альтернативы предлагаем 27 июня послушать диско от команды «Сезоны Оркестра». Концерт перенесет вас в эпоху ярких красок, завораживающих ритмов и безудержного веселья. В этот вечер стены особняка Елисеевых в центре Петербурга оживут под звуки хитов, которые когда-то заполнили танцполы и сердца миллионов. Музыканты выступят в окружении сотни цветов и тысячи лепестков и исполнят хиты ABBA, Boney M. и других выдающихся групп.

27 июня в Петербурге состоится первый в России благотворительный теннисный турнир для профессионалов индустрии гостеприимства — Кубок Hospitality SPb 2025. Событие, которое пройдет на площадке «Территория спорта» в Купчино, объединит представителей отельного, ресторанного и HoReCa-бизнеса, поставщиков и технологических партнеров на одной площадке — в формате, где деловые связи укрепляются через спортивную игру и общее ценностное поле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Бешеные деньги»

Фото: Театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Бешеные деньги»

Фото: Театр имени Ленсовета

28 июня на Большой сцене Театра имени Ленсовета пройдет спектаклю по пьесе Александра Николаевича Островского «Бешеные деньги». По словам режиссера-постановщика Юрия Цуркану, именно эта пьеса известного драматурга является сегодня особенно актуальной. В комедии обыгрывается классический сюжет укрощения мужем молодой жены. В главных ролях выступят Антон Багров, Диана Милютина, Анна Алексахина, Олег Андреев и другие артисты театра и кино.

В этот же день, 28 июня, можно послушать особую программу «Русских музыкальных сезонов» в стилистике темного инструментального джаза. Концерт пройдет в Оранжерее Таврического сада. В окружении тропических растений вы ощутите, как саксофон, пианино и контрабас переплетаются в чарующем танце авторской музыки, создавая одновременно легкое и томное звучание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балета «Лебединое озеро»

Фото: Эрмитажный театр Сцена из балета «Лебединое озеро»

Фото: Эрмитажный театр

Балет «Лебединое озеро» дадут на сцене Эрмитажного театра 29 июня. Это произведение — без прикрас душа русского балета. В основе сюжета лежит история любви и проклятья, которая найдет отклик в сердце каждого. Это и жажда жизни, и надежда на счастье, и воспевание идеала красоты. Главные действующие лица — принцесса Одетта, влюбленный принц Зигфрид, а также злой колдун Ротбарт.

29 июня в Гербовом зале Государственного Эрмитажа прозвучат голоса итальянского тенора Дарио Ди Виетри, ученика Лучано Паваротти, названный голосом легендарной «Арены ди Вероны» и испанской сопрано Кармен Буэндиа, обладательницы множества музыкальных премий, в числе которых собственноручно врученная Ее Величеством Королевой Софией.

В рамках концерта можно услышать знаменитые оперные итальянские арии и дуэты Верди, Пуччини, Масканьи, Леонкавалло, а также арии из опер Гуно, Массне. Зрители смогут насладиться по-настоящему романтичным вечером, слушая испанские и итальянские музыкальные страсти в парадном зале Эрмитажа.

Также в этот день, 29 июня, в Малом зале Театра имени Ленсовета пройдет премьера спектакля «Два портрета» режиссера Евгении Богинской. В основе пьесы — документальная история о написании Иваном Крамским портрета Льва Толстого. Диалог писателя и художника о вере, творчестве, смысле человеческого существования полон метафор, сарказма и юмора. Разговоры двух известных личностей, стремящихся к истине особенно увлекательны, ведь они происходили в действительности. Исторических личностей в сценической постановке воплотят Всеволод Цурило и Иван Шевченко.

Подготовили Андрей Маркелов, Вероника Рубина