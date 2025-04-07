Нижегородский минобр подготовил алгоритм действий на случай задержки ГИА

Минобразования Нижегородской области подготовило алгоритм действий должностных лиц в случае задержки тиражирования экзаменационных материалов при проведении государственной итоговой аттестации в школах. С 7 по 13 апреля 2025 года проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно этому алгоритму, если в день экзамена до 10:30 пункт проведения экзамена (ППЭ) не передаст информацию о том, что аттестация успешно началась, сотрудник министерства должен связаться с этим пунктом для выяснения причин.

При возникновении внештатной ситуации с тиражированием экзаменационных материалов сотрудник минобра должен незамедлительно проинформировать об этом председателя государственной экзаменационной комиссии. Затем не позднее 11:05 необходимо собрать комиссию в формате видеоконференции, которая будет принимать решение о дальнейшей судьбе экзамена. В случае решения о его переносе члены госкомиссии должны незамедлительно проинформировать об этом участников, а руководитель ППЭ — обеспечить их организованный выход из аудиторий.

Как писал «Ъ-Приволжье», 27 мая 2024 года 4,5 тыс. девятиклассников в Нижегородской области не смогли сдать основной государственный экзамен (ОГЭ) из-за сбоя программного обеспечения. Школьники, пришедшие на экзамен с утра, прождали несколько часов без еды и воды. Некоторые из них провели часы ожидания на улице на жаре, другие в помещениях школ. Некоторые из них после этого написали экзамен, другим правительство предложило выбрать иной день для сдачи.

Галина Шамберина