Мумии Алтая

Летом 1995 года, ровно 30 лет назад, на плоскогорье Укок в Республике Алтай экспедиция под руководством замдиректора Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН Вячеслава Молодина обнаружила мумию молодого воина с эффектной татуировкой, возраст которой составляет почти 2,5 тыс. лет. Этой находке предшествовало другое сенсационное открытие новосибирцев — обнаружение в тех же местах мумии молодой знатной женщины, ставшей известной как «Принцесса Укока». Как проходили раскопки курганов скифского времени и как они обогатили знания о пазырыкской культуре — в фотогалерее «Ъ-Сибирь»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мумия молодого мужчины, найденная в 1995 году на плато Укок, — главный экспонат Музея Института археологии и этнографии СО РАН в новосибирском Академгородке. Этот кочевник жил в IV-III веках до нашей эры, тогда же, когда и Александр Македонский. На фото: академик Вячеслав Молодин рассказывает о своей находке Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Команда Вячеслава Молодина целенаправленно искала на Укоке непотревоженный курган пазырыкской культуры (VIII-II вв. до н. э) с вечной мерзлотой на глубине, позволяющей сохранить предметы из органики Фото: Владимир Мыльников Подходящий памятник был обнаружен на берегу реки Кальджин, левом притоке Ак-Алахи, в 15 км от того места, где ранее была найдена «Принцесса Укока». «Здесь ощутимо холоднее, а, значит, больше шансов на мерзлоту»,— объясняет Вячеслав Молодин. Могильник получил название Верх-Кальджин-2 Фото: Наталия Рудая, ИАЭТ СО РАН Место раскопок ученых ИАЭТ СО РАН на карте — на стыке границ Китая, Монголии, Казахстана и России Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН Укок доступен для посещения лишь несколько летних месяцев в году. Экспедиция переправляется через реку Калгуты, 1994 год Фото: Дмитрий Титов, ИАЭТ СО РАН / Дмитрий Титов Надежды Вячеслава Молодина полностью оправдались. Вскоре после захоронения в могильный сруб просочилась дождевая вода, которая быстро превратилась в лед в условиях вечной мерзлоты. Все содержимое сруба, выполненного из лиственницы, оказалось законсервировано на тысячелетия. Фото: Александр Соловьев По мере растапливания льда взору ученых предстала мумия молодого мужчины предположительно 27-28 лет от роду очень хорошей сохранности. Разложились лишь мягкие ткани на черепе погребенного. Он был положен на правый бок, в сильно скорченном положении, головой на северо-восток Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Пазырыкец имел длинные волосы, заплетенные в две косы, и прямую челку, которая закрывала лоб Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов В момент обнаружения у мумии были ярко-рыжие волосы, но после пребывания на воздухе они значительно потускнели Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Тело воина украшала великолепная татуировка. Изображение фантастического марала переходило с груди на шею, плечо и спину Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Животное передано в характерной для скифо-сибирского звериного стиля манере. Рога марала увенчаны головками грифонов. Ранее считалось, что художественную татуировку позволяла себе только знать пазырыкского общества Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Мумификация рядового пазырыкца стала научной сенсацией 1995 года. Пусть и проведена она была в более простой форме. У мужчины были удалены лишь внутренности, его тело не было пропитано специальными бальзамирующими составами, как, например, тело «Принцессы Укока» Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Умерший был в шубе из овчины мехом внутрь с широким длинным хвостом, надетой на голое тело. На ногах были свободные (чуть ниже колен) штаны из грубой шерсти, войлочные сапоги-чулки и кожаные галоши Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов На голове пазырыкца был высокий колпак, сшитый из тонкого войлока. Шлемовидной формой он напоминал буденовку. Его венчало навершие в виде головы птицы, над которой возвышалась фигурка лошади Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов В кургане Верх-Кальджин-2 были найдены десятки уникальных предметов из органики. Один из лучших образцов пластического искусства — деревянная гривна, которая была найдена в области шеи мумии. На фото: навершия гривны, оформленные в виде головок барсов Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Клевец — дробяще-колющее оружие с узким клювообразным клинком, обнаруженное в кургане Верх-Кальджин-2. С его помощью пазырыкцы, в частности, осуществляли ритуальное убийство лошадей Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Реконструкция облика воина из могильника Верх-Кальджин-2 Фото: Дмитрий Поздняков Как рассказал в интервью «Ъ-Сибирь» Вячеслав Молодин, поиском мумии на Укоке он «заразился» после того, как его коллега и жена — Наталья Полосьмак — в 1993 году раскопала курган с «Принцессой Укока» Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Наталья Полосьмак. Укок, 1993 год Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН Наталья Полосьмак обратила внимание на крупный курган на берегу реки Ак-Алахи, что указывало на принадлежность погребенного к знати. Несмотря на то, что захоронение выглядело потревоженным, ученый была убеждена, что перед ней погребение с мерзлотой. Она не ошиблась Фото: Георг Герстер Массивная лиственничная колода, как и погребальная камера, была заполнена льдом. Рядом со срубом археологи нашли шесть лошадей. На фото: Наталья Полосьмак Фото: Владимир Мыльников Длина колоды составляет 2,73 м, высота — 0,63 м. Двускатная крышка была забита медными гвоздями с круглыми шляпками Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Погребенной оказалась молодая женщина возрастом около 28-30 лет. Перед захоронением ее тело было подвергнуто препарированию и бальзамированию Фото: Коммерсантъ / Александр Тырышкин / купить фото Главной особенностью умершей была татуировка, выполненная на обеих руках от плеч до кистей. На левом плече женщины изображено фантастическое животное — олень с клювом грифона, рогами оленя и козерога, украшенными стилизованными головками грифонов Фото: Валерий Титиевский На обнаженное тело женщины была надета шелковая рубаха Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Ноги скрывала длинная и широкая шерстяная юбка, которая держалась на теле с помощью пояса — сплетенного из красных шерстяных ниток толстого шнура с красными кистями. Он был пришит к юбке в нескольких местах и завязан большим узлом Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов С сентября 2012 года мумия «Принцессы Укока» хранится в Национальном музее имени А. В. Анохина в Горно-Алтайске. Реконструкция погребения Фото: Валерий Титиевский В 1996 году власти Республики Алтай объявили Укок зоной покоя. Археологические раскопки на территории плато запрещены Фото: Наталия Рудая, ИАЭТ СО РАН / Наталия Рудая В условиях глобального потепления запрет на раскопки может привести к утрате скрытых в замерзших курганах Укока артефактов, считают ученые Фото: Вячеслав Молодин На территории плоскогорья Укок находятся тысячи погребальных комплексов, из которых на сегодня раскопаны 22. На фото: оленные камни на плато Укок Фото: Вячеслав Молодин Следующая фотография 1 / 30 Мумия молодого мужчины, найденная в 1995 году на плато Укок, — главный экспонат Музея Института археологии и этнографии СО РАН в новосибирском Академгородке. Этот кочевник жил в IV-III веках до нашей эры, тогда же, когда и Александр Македонский. На фото: академик Вячеслав Молодин рассказывает о своей находке Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Команда Вячеслава Молодина целенаправленно искала на Укоке непотревоженный курган пазырыкской культуры (VIII-II вв. до н. э) с вечной мерзлотой на глубине, позволяющей сохранить предметы из органики Фото: Владимир Мыльников Подходящий памятник был обнаружен на берегу реки Кальджин, левом притоке Ак-Алахи, в 15 км от того места, где ранее была найдена «Принцесса Укока». «Здесь ощутимо холоднее, а, значит, больше шансов на мерзлоту»,— объясняет Вячеслав Молодин. Могильник получил название Верх-Кальджин-2 Фото: Наталия Рудая, ИАЭТ СО РАН Место раскопок ученых ИАЭТ СО РАН на карте — на стыке границ Китая, Монголии, Казахстана и России Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН Укок доступен для посещения лишь несколько летних месяцев в году. Экспедиция переправляется через реку Калгуты, 1994 год Фото: Дмитрий Титов, ИАЭТ СО РАН / Дмитрий Титов Надежды Вячеслава Молодина полностью оправдались. Вскоре после захоронения в могильный сруб просочилась дождевая вода, которая быстро превратилась в лед в условиях вечной мерзлоты. Все содержимое сруба, выполненного из лиственницы, оказалось законсервировано на тысячелетия. Фото: Александр Соловьев По мере растапливания льда взору ученых предстала мумия молодого мужчины предположительно 27-28 лет от роду очень хорошей сохранности. Разложились лишь мягкие ткани на черепе погребенного. Он был положен на правый бок, в сильно скорченном положении, головой на северо-восток Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Пазырыкец имел длинные волосы, заплетенные в две косы, и прямую челку, которая закрывала лоб Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов В момент обнаружения у мумии были ярко-рыжие волосы, но после пребывания на воздухе они значительно потускнели Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Тело воина украшала великолепная татуировка. Изображение фантастического марала переходило с груди на шею, плечо и спину Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Животное передано в характерной для скифо-сибирского звериного стиля манере. Рога марала увенчаны головками грифонов. Ранее считалось, что художественную татуировку позволяла себе только знать пазырыкского общества Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Мумификация рядового пазырыкца стала научной сенсацией 1995 года. Пусть и проведена она была в более простой форме. У мужчины были удалены лишь внутренности, его тело не было пропитано специальными бальзамирующими составами, как, например, тело «Принцессы Укока» Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Умерший был в шубе из овчины мехом внутрь с широким длинным хвостом, надетой на голое тело. На ногах были свободные (чуть ниже колен) штаны из грубой шерсти, войлочные сапоги-чулки и кожаные галоши Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов На голове пазырыкца был высокий колпак, сшитый из тонкого войлока. Шлемовидной формой он напоминал буденовку. Его венчало навершие в виде головы птицы, над которой возвышалась фигурка лошади Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов В кургане Верх-Кальджин-2 были найдены десятки уникальных предметов из органики. Один из лучших образцов пластического искусства — деревянная гривна, которая была найдена в области шеи мумии. На фото: навершия гривны, оформленные в виде головок барсов Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Клевец — дробяще-колющее оружие с узким клювообразным клинком, обнаруженное в кургане Верх-Кальджин-2. С его помощью пазырыкцы, в частности, осуществляли ритуальное убийство лошадей Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Реконструкция облика воина из могильника Верх-Кальджин-2 Фото: Дмитрий Поздняков Как рассказал в интервью «Ъ-Сибирь» Вячеслав Молодин, поиском мумии на Укоке он «заразился» после того, как его коллега и жена — Наталья Полосьмак — в 1993 году раскопала курган с «Принцессой Укока» Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Наталья Полосьмак. Укок, 1993 год Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН Наталья Полосьмак обратила внимание на крупный курган на берегу реки Ак-Алахи, что указывало на принадлежность погребенного к знати. Несмотря на то, что захоронение выглядело потревоженным, ученый была убеждена, что перед ней погребение с мерзлотой. Она не ошиблась Фото: Георг Герстер Массивная лиственничная колода, как и погребальная камера, была заполнена льдом. Рядом со срубом археологи нашли шесть лошадей. На фото: Наталья Полосьмак Фото: Владимир Мыльников Длина колоды составляет 2,73 м, высота — 0,63 м. Двускатная крышка была забита медными гвоздями с круглыми шляпками Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Погребенной оказалась молодая женщина возрастом около 28-30 лет. Перед захоронением ее тело было подвергнуто препарированию и бальзамированию Фото: Коммерсантъ / Александр Тырышкин / купить фото Главной особенностью умершей была татуировка, выполненная на обеих руках от плеч до кистей. На левом плече женщины изображено фантастическое животное — олень с клювом грифона, рогами оленя и козерога, украшенными стилизованными головками грифонов Фото: Валерий Титиевский На обнаженное тело женщины была надета шелковая рубаха Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Ноги скрывала длинная и широкая шерстяная юбка, которая держалась на теле с помощью пояса — сплетенного из красных шерстяных ниток толстого шнура с красными кистями. Он был пришит к юбке в нескольких местах и завязан большим узлом Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов С сентября 2012 года мумия «Принцессы Укока» хранится в Национальном музее имени А. В. Анохина в Горно-Алтайске. Реконструкция погребения Фото: Валерий Титиевский В 1996 году власти Республики Алтай объявили Укок зоной покоя. Археологические раскопки на территории плато запрещены Фото: Наталия Рудая, ИАЭТ СО РАН / Наталия Рудая В условиях глобального потепления запрет на раскопки может привести к утрате скрытых в замерзших курганах Укока артефактов, считают ученые Фото: Вячеслав Молодин На территории плоскогорья Укок находятся тысячи погребальных комплексов, из которых на сегодня раскопаны 22. На фото: оленные камни на плато Укок Фото: Вячеслав Молодин