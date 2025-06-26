Мумии Алтая
Сенсационные находки новосибирских археологов на плато Укок в 1990-х годах
Летом 1995 года, ровно 30 лет назад, на плоскогорье Укок в Республике Алтай экспедиция под руководством замдиректора Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН Вячеслава Молодина обнаружила мумию молодого воина с эффектной татуировкой, возраст которой составляет почти 2,5 тыс. лет. Этой находке предшествовало другое сенсационное открытие новосибирцев — обнаружение в тех же местах мумии молодой знатной женщины, ставшей известной как «Принцесса Укока». Как проходили раскопки курганов скифского времени и как они обогатили знания о пазырыкской культуре — в фотогалерее «Ъ-Сибирь»
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