Под лед за открытием

Ровно 30 лет назад в одном из курганов на малонаселенном и труднодоступном плато Укок на самом юге Республики Алтай экспедиция под руководством новосибирского археолога Вячеслава Молодина обнаружила мумию молодого мужчины. Двумя годами ранее в тех же местах удача улыбнулась его супруге и коллеге Наталье Полосьмак: найденная ее командой мумия женщины стала широко известна как «Принцесса Укока». Мумии, как и захороненные вместе с ними и сохранившиеся благодаря мерзлоте многочисленные предметы материальной культуры, стали мировой сенсацией. О том, как шли раскопки и как они расширили наши знания о пазырыкской культуре скифо-сибирского мира, «Ъ-Сибирь» рассказал заведующий отделом археологии палеометалла новосибирского Института археологии и этнографии СО РАН, академик РАН Вячеслав Молодин.

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Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Академик РАН Вячеслав Молодин

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

— С момента открытия, сделанного экспедицией под вашим руководством в 1995 году, прошло 30 лет. Достаточно времени для того, чтобы оценить ее значение. Что дала она и науке, и тем, кто просто интересуется прошлым?

— Ее ценность стала понятна сразу. Только представьте себе: IV–III в. до н. э., эпоха раннего железа. Обычно от этого времени остается лишь керамика, предметы из кости, бронзы и железа. Как правило, это нож, несколько наконечников, сосуд, зеркало. А здесь такое богатство и разнообразие.

Я уж не говорю о мумиях — женщины, относящейся к среднему слою пазырыкского общества, и рядового пазырыкца. Их тела сохранились благодаря удивительному стечению обстоятельств: глубокие могилы с бревенчатыми срубами залило дождями, и быстро замерзшая вода создала ледяные линзы, то есть вечную мерзлоту. Но если с мумиями пазырыкской знати ученые уже имели дело, то мумию рядового воина-пастуха наука получила впервые.

Переоценить сделанное нашим институтом в общей сложности за пять лет раскопок на Укоке просто невозможно. Укок — это нечто особое и в моей жизни, и в жизни Натальи Викторовны Полосьмак, моей коллеги и жены.

Сегодня находки с плоскогорья Укок скифского времени занимают центральное место в Музее института археологии и этнографии. Что касается интереса широкой публики к ним, то он растет год от года. К примеру, в последнюю Ночь музеев пришли более 800 человек, причем основная часть посетителей — родители с детьми. Людей притягивают замечательные экспонаты, подобных некоторым нет даже в Государственном Эрмитаже с его коллекцией из сибирских курганов. Особенно интересуют одежда пазырыкцев, деревянные и войлочные предметы, изделия из рога, колода и сруб, выполненные из лиственницы.

— В начале 1990-х скифское время не входило в круг ваших научных интересов. Почему вы заинтересовались пазырыкскими курганами Укока?

— Если говорить на чистоту, то идея раскопок на Укоке принадлежала Наталье Викторовне. В то время у меня были другие научные интересы, и горам я предпочитал равнины.

Это были нелегкие годы перестройки, когда организовать экспедицию стало совсем непросто. Наталья вышла на директора нашего института, академика Анатолия Пантелеевича Деревянко, с предложением провести раскопки на Укоке. Думаю, это был 1989 год. Еще студенткой она мечтала раскопать непотревоженный курган скифского времени, и обязательно с линзой льда на глубине, позволяющей сохранить артефакты в первозданном виде. Наталья была хорошо знакома с находками, сделанными в замерзших могильниках Пазырык и Башадар ленинградскими археологами Михаилом Грязновым и Сергеем Руденко в 30–50-е годы прошлого века.

Уникальные предметы, которые были тогда обнаружены в так называемых царских курганах, сегодня украшают залы Эрмитажа. Это войлочные ковры, повозка-колесница, внутренний сруб, детали конской упряжи, наконец, мумия вождя.

Наталья в то время уже была действующим археологом, кандидатом наук, занималась ранним железом. У нас в институте работал Владимир Кубарев — прекрасный археолог, который в молодости был метеорологом на Горном Алтае. Он и подсказал ей место на Укоке, где с большой вероятностью в курганах есть мерзлота.

— Насколько сложно было тогда пробить такую идею?

— Проблема была только с финансированием. Слава богу, тогда археология, как и вся наука, снабжалась из бюджета. Пусть средства, которые мы получали на экспедицию, были не такими большими, но мы точно знали, что все необходимое для работы у нас будет. Точную цифру выделяемых тогда средств не назову, слишком давно это было, но нам хватало. Не скажу, что мы в экспедиции жили как короли, но накормить отряд из 10–15 человек могли без проблем. Сейчас подобная экспедиция, рассчитанная на три месяца летнего сезона, обходится примерно в 1,5 млн руб.

— Когда начались раскопки на Укоке?

— В 1990 году. Наталья выбрала один из непотревоженных курганов на реке Ак-Алахе — самом большом на плоскогорье притоке Катуни. И чудо, сразу же вышла на мерзлоту. Правда, в первом погребении мумий не оказалось, но прекрасно сохранились колоды, одежда, украшения из дерева, кожи и войлока. Уцелели седла и амуниция восьми лошадей, которые были помещены с покойными. Очевидно, что курган принадлежал кому-то из племенной знати.

Раскопки велись рядом с погранзаставой (эти места находятся на стыке границ России, Казахстана, Монголии и Китая), и военные здорово помогли экспедиции. Ребята в свободное от службы время приходили и выполняли тяжелую работу. Например, погребальная камера оказалась заполнена огромными валунами весом по 30–40 кг. Быстро, пока не растаял лед, освободить ее собственными силами было почти нереально. Пограничники охотно помогали и потом — все сезоны, что мы проработали на Укоке. С некоторыми мы дружим до сих пор.

— Вероятно, успех первой экспедиции подтолкнул институт к дальнейшим раскопкам на Укоке…

— Стало ясно, что Южный Алтай — очень перспективное направление. И на следующий год была запланирована новая экспедиция. Тогда Анатолий Пантелеевич Деревянко привлек меня в качестве соорганизатора. Но если Наташа должна была продолжить копать на Укоке, то я планировал провести раскопки пазырыкских могильников в центральной части Горного Алтая — в долине Соору Онгудайского района, недалеко от тех мест, где работали Грязнов и Руденко. После Наташиного открытия большой интерес к раскопкам проявили японцы. Японские фирмы выразили готовность оказать помощь в финансировании моего проекта, а телерадиокомпания — снять фильм о раскопках в Соору под названием «Всадники, спящие во льдах». Но на дворе стоял 1991 год. Начался «парад суверенитетов». Власти республики под давлением местного населения заявили нам, что Соору — святое для алтайцев место и никаких раскопок там не будет. Но мы можем продолжать копать на Укоке.

Фотогалерея Почему сохранились и как были найдены мумии в Горном Алтае Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мумия молодого мужчины, найденная в 1995 году на плато Укок, — главный экспонат Музея Института археологии и этнографии СО РАН в новосибирском Академгородке. Этот кочевник жил в IV-III веках до нашей эры, тогда же, когда и Александр Македонский. На фото: академик Вячеслав Молодин рассказывает о своей находке Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Команда Вячеслава Молодина целенаправленно искала на Укоке непотревоженный курган пазырыкской культуры (VIII-II вв. до н. э) с вечной мерзлотой на глубине, позволяющей сохранить предметы из органики Фото: Владимир Мыльников Подходящий памятник был обнаружен на берегу реки Кальджин, левом притоке Ак-Алахи, в 15 км от того места, где ранее была найдена «Принцесса Укока». «Здесь ощутимо холоднее, а, значит, больше шансов на мерзлоту»,— объясняет Вячеслав Молодин. Могильник получил название Верх-Кальджин-2 Фото: Наталия Рудая, ИАЭТ СО РАН Место раскопок ученых ИАЭТ СО РАН на карте — на стыке границ Китая, Монголии, Казахстана и России Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН Укок доступен для посещения лишь несколько летних месяцев в году. Экспедиция переправляется через реку Калгуты, 1994 год Фото: Дмитрий Титов, ИАЭТ СО РАН / Дмитрий Титов Надежды Вячеслава Молодина полностью оправдались. Вскоре после захоронения в могильный сруб просочилась дождевая вода, которая быстро превратилась в лед в условиях вечной мерзлоты. Все содержимое сруба, выполненного из лиственницы, оказалось законсервировано на тысячелетия. Фото: Александр Соловьев По мере растапливания льда взору ученых предстала мумия молодого мужчины предположительно 27-28 лет от роду очень хорошей сохранности. Разложились лишь мягкие ткани на черепе погребенного. Он был положен на правый бок, в сильно скорченном положении, головой на северо-восток Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Пазырыкец имел длинные волосы, заплетенные в две косы, и прямую челку, которая закрывала лоб Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов В момент обнаружения у мумии были ярко-рыжие волосы, но после пребывания на воздухе они значительно потускнели Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Тело воина украшала великолепная татуировка. Изображение фантастического марала переходило с груди на шею, плечо и спину Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Животное передано в характерной для скифо-сибирского звериного стиля манере. Рога марала увенчаны головками грифонов. Ранее считалось, что художественную татуировку позволяла себе только знать пазырыкского общества Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Мумификация рядового пазырыкца стала научной сенсацией 1995 года. Пусть и проведена она была в более простой форме. У мужчины были удалены лишь внутренности, его тело не было пропитано специальными бальзамирующими составами, как, например, тело «Принцессы Укока» Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Умерший был в шубе из овчины мехом внутрь с широким длинным хвостом, надетой на голое тело. На ногах были свободные (чуть ниже колен) штаны из грубой шерсти, войлочные сапоги-чулки и кожаные галоши Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов На голове пазырыкца был высокий колпак, сшитый из тонкого войлока. Шлемовидной формой он напоминал буденовку. Его венчало навершие в виде головы птицы, над которой возвышалась фигурка лошади Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов В кургане Верх-Кальджин-2 были найдены десятки уникальных предметов из органики. Один из лучших образцов пластического искусства — деревянная гривна, которая была найдена в области шеи мумии. На фото: навершия гривны, оформленные в виде головок барсов Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Клевец — дробяще-колющее оружие с узким клювообразным клинком, обнаруженное в кургане Верх-Кальджин-2. С его помощью пазырыкцы, в частности, осуществляли ритуальное убийство лошадей Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Реконструкция облика воина из могильника Верх-Кальджин-2 Фото: Дмитрий Поздняков Как рассказал в интервью «Ъ-Сибирь» Вячеслав Молодин, поиском мумии на Укоке он «заразился» после того, как его коллега и жена — Наталья Полосьмак — в 1993 году раскопала курган с «Принцессой Укока» Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Наталья Полосьмак. Укок, 1993 год Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН Наталья Полосьмак обратила внимание на крупный курган на берегу реки Ак-Алахи, что указывало на принадлежность погребенного к знати. Несмотря на то, что захоронение выглядело потревоженным, ученый была убеждена, что перед ней погребение с мерзлотой. Она не ошиблась Фото: Георг Герстер Массивная лиственничная колода, как и погребальная камера, была заполнена льдом. Рядом со срубом археологи нашли шесть лошадей. На фото: Наталья Полосьмак Фото: Владимир Мыльников Длина колоды составляет 2,73 м, высота — 0,63 м. Двускатная крышка была забита медными гвоздями с круглыми шляпками Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Погребенной оказалась молодая женщина возрастом около 28-30 лет. Перед захоронением ее тело было подвергнуто препарированию и бальзамированию Фото: Коммерсантъ / Александр Тырышкин / купить фото Главной особенностью умершей была татуировка, выполненная на обеих руках от плеч до кистей. На левом плече женщины изображено фантастическое животное — олень с клювом грифона, рогами оленя и козерога, украшенными стилизованными головками грифонов Фото: Валерий Титиевский На обнаженное тело женщины была надета шелковая рубаха Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Ноги скрывала длинная и широкая шерстяная юбка, которая держалась на теле с помощью пояса — сплетенного из красных шерстяных ниток толстого шнура с красными кистями. Он был пришит к юбке в нескольких местах и завязан большим узлом Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов С сентября 2012 года мумия «Принцессы Укока» хранится в Национальном музее имени А. В. Анохина в Горно-Алтайске. Реконструкция погребения Фото: Валерий Титиевский В 1996 году власти Республики Алтай объявили Укок зоной покоя. Археологические раскопки на территории плато запрещены Фото: Наталия Рудая, ИАЭТ СО РАН / Наталия Рудая В условиях глобального потепления запрет на раскопки может привести к утрате скрытых в замерзших курганах Укока артефактов, считают ученые Фото: Вячеслав Молодин На территории плоскогорья Укок находятся тысячи погребальных комплексов, из которых на сегодня раскопаны 22. На фото: оленные камни на плато Укок Фото: Вячеслав Молодин Следующая фотография 1 / 30 Мумия молодого мужчины, найденная в 1995 году на плато Укок, — главный экспонат Музея Института археологии и этнографии СО РАН в новосибирском Академгородке. Этот кочевник жил в IV-III веках до нашей эры, тогда же, когда и Александр Македонский. На фото: академик Вячеслав Молодин рассказывает о своей находке Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Команда Вячеслава Молодина целенаправленно искала на Укоке непотревоженный курган пазырыкской культуры (VIII-II вв. до н. э) с вечной мерзлотой на глубине, позволяющей сохранить предметы из органики Фото: Владимир Мыльников Подходящий памятник был обнаружен на берегу реки Кальджин, левом притоке Ак-Алахи, в 15 км от того места, где ранее была найдена «Принцесса Укока». «Здесь ощутимо холоднее, а, значит, больше шансов на мерзлоту»,— объясняет Вячеслав Молодин. Могильник получил название Верх-Кальджин-2 Фото: Наталия Рудая, ИАЭТ СО РАН Место раскопок ученых ИАЭТ СО РАН на карте — на стыке границ Китая, Монголии, Казахстана и России Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН Укок доступен для посещения лишь несколько летних месяцев в году. Экспедиция переправляется через реку Калгуты, 1994 год Фото: Дмитрий Титов, ИАЭТ СО РАН / Дмитрий Титов Надежды Вячеслава Молодина полностью оправдались. Вскоре после захоронения в могильный сруб просочилась дождевая вода, которая быстро превратилась в лед в условиях вечной мерзлоты. Все содержимое сруба, выполненного из лиственницы, оказалось законсервировано на тысячелетия. Фото: Александр Соловьев По мере растапливания льда взору ученых предстала мумия молодого мужчины предположительно 27-28 лет от роду очень хорошей сохранности. Разложились лишь мягкие ткани на черепе погребенного. Он был положен на правый бок, в сильно скорченном положении, головой на северо-восток Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Пазырыкец имел длинные волосы, заплетенные в две косы, и прямую челку, которая закрывала лоб Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов В момент обнаружения у мумии были ярко-рыжие волосы, но после пребывания на воздухе они значительно потускнели Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Тело воина украшала великолепная татуировка. Изображение фантастического марала переходило с груди на шею, плечо и спину Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Животное передано в характерной для скифо-сибирского звериного стиля манере. Рога марала увенчаны головками грифонов. Ранее считалось, что художественную татуировку позволяла себе только знать пазырыкского общества Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Мумификация рядового пазырыкца стала научной сенсацией 1995 года. Пусть и проведена она была в более простой форме. У мужчины были удалены лишь внутренности, его тело не было пропитано специальными бальзамирующими составами, как, например, тело «Принцессы Укока» Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Умерший был в шубе из овчины мехом внутрь с широким длинным хвостом, надетой на голое тело. На ногах были свободные (чуть ниже колен) штаны из грубой шерсти, войлочные сапоги-чулки и кожаные галоши Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов На голове пазырыкца был высокий колпак, сшитый из тонкого войлока. Шлемовидной формой он напоминал буденовку. Его венчало навершие в виде головы птицы, над которой возвышалась фигурка лошади Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов В кургане Верх-Кальджин-2 были найдены десятки уникальных предметов из органики. Один из лучших образцов пластического искусства — деревянная гривна, которая была найдена в области шеи мумии. На фото: навершия гривны, оформленные в виде головок барсов Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Клевец — дробяще-колющее оружие с узким клювообразным клинком, обнаруженное в кургане Верх-Кальджин-2. С его помощью пазырыкцы, в частности, осуществляли ритуальное убийство лошадей Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Реконструкция облика воина из могильника Верх-Кальджин-2 Фото: Дмитрий Поздняков Как рассказал в интервью «Ъ-Сибирь» Вячеслав Молодин, поиском мумии на Укоке он «заразился» после того, как его коллега и жена — Наталья Полосьмак — в 1993 году раскопала курган с «Принцессой Укока» Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Наталья Полосьмак. Укок, 1993 год Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН Наталья Полосьмак обратила внимание на крупный курган на берегу реки Ак-Алахи, что указывало на принадлежность погребенного к знати. Несмотря на то, что захоронение выглядело потревоженным, ученый была убеждена, что перед ней погребение с мерзлотой. Она не ошиблась Фото: Георг Герстер Массивная лиственничная колода, как и погребальная камера, была заполнена льдом. Рядом со срубом археологи нашли шесть лошадей. На фото: Наталья Полосьмак Фото: Владимир Мыльников Длина колоды составляет 2,73 м, высота — 0,63 м. Двускатная крышка была забита медными гвоздями с круглыми шляпками Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Погребенной оказалась молодая женщина возрастом около 28-30 лет. Перед захоронением ее тело было подвергнуто препарированию и бальзамированию Фото: Коммерсантъ / Александр Тырышкин / купить фото Главной особенностью умершей была татуировка, выполненная на обеих руках от плеч до кистей. На левом плече женщины изображено фантастическое животное — олень с клювом грифона, рогами оленя и козерога, украшенными стилизованными головками грифонов Фото: Валерий Титиевский На обнаженное тело женщины была надета шелковая рубаха Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Ноги скрывала длинная и широкая шерстяная юбка, которая держалась на теле с помощью пояса — сплетенного из красных шерстяных ниток толстого шнура с красными кистями. Он был пришит к юбке в нескольких местах и завязан большим узлом Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов С сентября 2012 года мумия «Принцессы Укока» хранится в Национальном музее имени А. В. Анохина в Горно-Алтайске. Реконструкция погребения Фото: Валерий Титиевский В 1996 году власти Республики Алтай объявили Укок зоной покоя. Археологические раскопки на территории плато запрещены Фото: Наталия Рудая, ИАЭТ СО РАН / Наталия Рудая В условиях глобального потепления запрет на раскопки может привести к утрате скрытых в замерзших курганах Укока артефактов, считают ученые Фото: Вячеслав Молодин На территории плоскогорья Укок находятся тысячи погребальных комплексов, из которых на сегодня раскопаны 22. На фото: оленные камни на плато Укок Фото: Вячеслав Молодин Смотреть

— Японцев устроил такой расклад?

— Японцы отнеслись с пониманием. Но их переброска на Укок удорожила миссию. Поскольку это иностранцы, нужно было создавать соответствующую инфраструктуру. Это мы привыкли жить палатках, а для них нужно было ставить фанерные домики, баню, столовую. Ну и забрасывать людей и продукты нужно было вертолетами, что весьма недешево.

Для раскопок Наталья выбрала самый большой пазырыкский курган на плато Укок — 30-метровый Кутургунтас. Но результат оказался скромнее ожиданий. Как выяснилось, еще в древности могила была разграблена. Льда в погребальной камере не оказалось. Но благодаря тому, что мерзлота частично присутствовала в отсеке с лошадьми, сохранились великолепные деревянные украшения конской упряжи, обернутые в золотую фольгу. Уцелела и деревянная колода с массивными бронзовыми гвоздями.

Мой отряд, тем временем, занимался разработкой хроностратиграфии (выстраивание последовательности археологических культур) региона, поскольку эта работа на Алтае к тому моменту еще не проводилась. Также мы исследовали памятники Бертекской долины — курганы от эпохи раннего металла до позднего средневековья. Для меня было важно реконструировать всю историческую канву с момента появления человека на Укоке, что, вероятно, произошло около 15 тыс. лет назад, в конце плейстоцена. Для исследователя Укок — археологическое Эльдорадо.

— Какую финансовую помощь оказали тогда японцы?

— Например, фирма Hitachi подарила проекту уникальный гусеничный экскаватор, который способен работать очень тонко. Японцы такую машину используют даже при раскопках поселений. Доставить экскаватор на Укок было совсем непросто: через Калгутинский перевал пришлось гнать его своим ходом. Подарок оказался очень полезным: с помощью экскаватора мы рекультивировали могильные ямы.

— «Принцесса Укока» была найдена в 1993 году. К этому времени вы и Наталья Полосьмак уже научились внешне определять курганы с мерзлотой?

— Когда Наталья показала мне курган на реке Ак-Алаха, который ей показался перспективным для раскопок, я очень удивился. Внешне курган, получивший название Ак-Алаха-3, имел испорченную насыпь, поскольку камень с захоронения пограничники использовали как стройматериал. В центре кургана зияла огромная воронка — явный признак, что могила ограблена. Но Наталья верила, что перед ней — погребение с мерзлотой, и она оказалась права. Воронка вела во впускное захоронение чуть более позднего времени, под которым находились сруб и колода с той самой «принцессой», которую в загробный мир сопровождала шестерка лошадей. Конечно, принцессой в нашем понимании она не была, но, несомненно, принадлежала к знати пазырыкского общества.

Через год мой отряд начал раскопки пазырыкских курганов на реке Кальджин, левом притоке Ак-Алахи. Мы исходили из того, что это место на 100 метров выше могильника на Ак-Алахе, здесь ощутимо холоднее, а значит, больше шансов на мерзлоту.

— Включились в конкуренцию с отрядом Натальи Полосьмак?

— Ну конечно! Она раскопала мумию, а я нет. Тоже захотелось. Мы раскопали несколько пазырыкских курганов, прежде чем в 1995 году нашли мумию мужчины со всем антуражем — довольно большой татуировкой, изображавшей фантастического оленя в классической скифо-сибирском манере, одеждой, предметами из дерева и рога. И счет стал 1:1.

— Если открытие «Принцессы Укока» широко освещалось, то ваша находка известна не так хорошо…

— Памятник Верх-Кальджин-2 состоял из пяти небольших курганов, из которых мы в итоге раскопали три. Обращала на себя внимание форма насыпи — она была не круглая, как, например, на Ак-Алахе-3, а восьмигранная. Анатолий Деревянко высказал идею, что геометрия насыпи может быть моделью многоугольной юрты. Размер кургана указывал на то, что мы имеем дело с захоронением рядового члена пазырыкского общества. В погребении оказался заполненный льдом деревянный сруб и скелет лошади с небольшими участками органики. Когда мы сняли плах перекрытия сруба, то увидели, что некоторые деревянные предметы, которые были помещены в могилу, в частности кружка и блюдо с остатками мясной пищи, находились под самой крышей.

Было очевидно, что дождевая вода одномоментно заполнила пространство сруба и быстро замерзла, на 2,5 тыс. лет законсервировав все внутри.

Лед оттаивали тонкими струйками теплой воды, талую воду тут же вычерпывали. На сегодня это единственный «безболезненный» способ высвободить из-подо льда предметы из войлока, кожи, дерева, а также мягкие ткани мумии. Проблемы возникают как раз тогда, когда вещи начинают подсыхать. При неравномерном высыхании деревянные изделия, например, может покорежить. Поэтому их как можно быстрее необходимо поместить в спирт. Отмечу, что ни одна вещь из погребальных камер, исследованных на Укоке, не только не погибла, но даже и не пострадала.

— Сколько времени заняло оттаивание погребения?

— Несколько дней, это очень трудоемкая работа. Я буквально терял чувство времени. Кажется, только приступил к работе, а начинали мы в восемь утра, как смотришь: солнце уже клонится к закату, воздух быстро остывает и пора заканчивать. Но все наши усилия были с лихвой вознаграждены. В срубе мы обнаружили мумифицированное тело молодого мужчины 27–28 лет, похороненного с соблюдением всех канонов, принятых в пазырыкском обществе. На нем была меховая шуба-дубленка с широким длинным хвостом и длинными рукавами, надетая на голое тело. Подобные хвостатые шубы мы и сегодня встречаем у народов Севера. Они позволяют безопасно сидеть на земле или камне в морозы. На ногах погребенного были короткие штаны и высокие войлочные сапоги-ботфорты. На голове — войлочный колпак в виде шлема. Шею украшала деревянная гривна в золотой фольге. Десятки уникальных предметов, выполненных с поразительным мастерством.

За 2,5 тыс. лет у мумии пострадали только мягкие ткани головы, но прекрасно сохранились волосы, заплетенные в две косы. Когда мы только освободили пазырыкца ото льда, его волосы были ярко-рыжего цвета, но под воздействием воздуха они значительно потускнели.

Ну и, конечно, всеобщее внимание привлекала татуировка. Изображение нанесено на правую половину груди и плечо с переходом на спину и шею и выглядит чрезвычайно эффектно. В научном мире находка стала сенсацией. Ранее считалось, что художественной татуировке и бальзамированию подвергались только знатные члены пазырыкского общества. Хотя в случае молодого мужчины процедура мумификации была проще, чем, например, у женщины из Ак-Алаха-3. Его тело не пропитывали специальными растворами.

— Очевидно, для сохранения мумии ее нужно было как можно быстрее вывести из Укока. Вертолет был наготове?

— Когда стало понятно, что именно мы нашли, то связались с институтом и вызвали вертолет. Сначала мумию доставили в Академгородок, а на следующий день — во Всероссийский НИИ лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР), который занимается сохранением тела Ленина. Наш молодой мужчина проделал тот же путь, что и «принцесса». Специалисты ВИЛАРа блестяще выполнили консервацию и реставрацию мумии, и таким образом спасли ее от разрушения.

— Что мы знаем об этом молодом мужчине? На каком языке он говорил? Во что верил? Чем занимался?

— С языком, конечно, сложно. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать к какой этнической группе он относился. Предполагаю, что носители пазырыкской культуры были самодийцами. В Западной Сибири к этой группе, например, относятся селькупы, которые сегодня проживают севернее — в Томской и Тюменской областях, на Ямале. Это был рядовой пастух, который жил в IV–III в. до н. э.

— Не воин?

— В то время каждый пастух был воином. В пазырыкских захоронениях мы обязательно находим комплект вооружения. Это лук, колчан со стрелами, железные или бронзовые ножи, кинжалы и обязательно клевец (напоминающее топорик дробяще-колющее оружие с узким клювообразным клинком.— «Ъ»). Погребенного всегда сопровождают лошади в полной упряжи, ритуальное убийство которых совершалось с помощью клевца. Нашего пастуха сопровождала только одна лошадь, что указывает на его скромный статус. «Царей», например, в загробный мир сопровождали два десятка лошадей.

Пазырыкцы верили в жизнь после смерти и хотели, чтобы человек жил на том свете достойно, соразмерно его земному статусу. Поэтому они снабжали покойного всеми необходимым атрибутами, даже едой и питьем.

— Знаем ли мы причину его смерти?

— Если с «принцессой» все более или менее понятно: она умерла от рака молочной железы, также есть следы черепно-мозговой травмы, — то причины смерти мужчины мы не знаем. Следов травм обнаружено не было. Но нужно понимать, что продолжительность жизни была тогда несравнимо короче. Преклонный возраст наступал уже в 40 лет. Климат на Укоке был и остается крайне суровым. Но при этом там отличные зимние пастбища: из-за сильных ветров почти нет снега, что привлекает скотоводов до сих пор. Также Укок очень богат рыбой. Как показали исследования мумий, основным продуктом, который пазырыкцы употребляли в пищу, была рыба, а вовсе не мясо, как можно было бы ожидать от скотоводов. Мясо, вероятно, они ели в особо торжественных случаях.

— Пазырыкцы на Укоке жили круглый год?

— Думаю, так же, как и сейчас живет коренное население южного Алтая. Есть летние и зимние пастбища. Но вполне возможно, что какие-то группы оставались на Укоке круглый год. Мы знаем, что пазырыкцы жили в войлочных юртах. Часть такого жилища мы нашли в одном из погребений. Но очевидно, что они строили и срубы, в которых можно было пережить температуры до минус 50 градусов, которые нередки на Укоке. Иначе зачем бы им эмитировать дом в погребальном кургане?

Пазырыкцы прекрасно владели искусством обработки древесины. Только представьте себе, каких навыков и усилий требовала обработка лиственницы. Это очень тяжелый труд.

— Сколько просуществовала пазырыкская культура?

— Принято считать, что эта культура сформировалась в VIII в. до н. э. и сохранялась до прихода в Южную Сибирь гуннов в III–II вв. до н. э. Она охватывала территорию Южного Алтая, частично Монголии и Китая. Но если брать Укок, то исследования наших дендрохронологов показали, что все памятники, из которых были взяты образцы дерева для исследования, появились за короткий период — около 40 лет. Но нужно иметь в виду, что мы с Натальей раскопали всего 22 погребальных комплекса, а это слишком маленькая выборка.

— С приходом гуннов пазырыкцы вынуждены были уйти из Укока или их гены остались на Алтае?

— Конечно, частично пазырыкцы были вытеснены гуннами на север. Поэтому сибирские северные народы во многом ведут свою этническую историю с пазырыкцев. Но часть населения, конечно, смешалась с гуннами, и этот конгломерат лег в основу и тюркского, и казахского, и современного алтайского этносов. Когда алтайцы говорят, что пазырыкцы — их предки, они, конечно, правы, но лишь отчасти. Они не являются прямыми потомками людей, населявших Южный Алтай 2,5 тыс. лет назад. Процесс этногенеза был гораздо более сложным.

Носителей пазырыкской культуры отличала расовая неоднородность. Мы находим представителей европеоидного и монголоидного типов, а также метисных форм. Но, конечно, монголоидный тип доминирует. Очевидно, что они активно контактировали не только с представителями южных этносов, но и западных. Например, с носителями саргатской культуры, жившими в лесостепной зоне Западной Сибири.

— Каковы перспективы дальнейших раскопок на Укоке?

— Кош-Агачский район населяют алтайцы и казахи — замечательные люди, очень приветливые, добрые, душевные. Но в 1996 году власти запретили проводить археологические раскопки на Укоке, объявив его зоной покоя. Для науки это катастрофическое решение. В условиях глобального потепления в ближайшие десятилетия мы можем лишиться замерзших курганов Укока. Даже потепление на один градус приводит к быстрому таянию мерзлотных линз, а значит, исчезновению предметов из органики, которые сохраняются во льду. Это доказанный факт.

Слава богу, при президенте Владимире Владимировиче Путине установилась сильная власть государства и работают федеральные законы.

Несколько лет назад мы выпустили книгу «Археологическая карта Укока». В ней представлено описание всех памятников на территории плоскогорья с точными координатами объектов. В ней более 400 памятников. Курганов там тысячи. Но открыли мы, конечно, далеко не все.

— Известно, что после закрытия Укока для археологов вы проводили раскопки в Монголии. Насколько успешно?

— В 2004 году президент Монгольской академии наук академик Баатарын Чадраа предложил мне организовать совместную археологическую экспедицию по выявлению наиболее перспективных для изучения памятников скифского времени на территории Монголии. Мы сразу сконцентрировались на поиске курганов с мерзлотой. Но к этому времени мы уже были умнее, да и наука сделала шаг вперед. Для поиска нужных курганов я привлек своего друга, крупного ученого-геофизика, академика Михаила Эпова. Его команда провела геофизический мониторинг и выделила три курганных комплекса, в которых с наибольшей вероятностью была мерзлота, за три полевых сезона мы открыли десятки объектов, а в завершающий год раскопали три кургана.

Но только в третьем мы обнаружили то, что искали. Это было нетронутое погребение в прекрасном срубе. Кстати сказать, соболиная шуба из этого захоронения украшает сегодня центральный музей в Улан-Баторе.

— В 2012 году Институт археологии и этнографии СО РАН под давлением общественности Горного Алтая передал «Принцессу Укока» Национальному музею имени Анохина в Горно-Алтайске. Вторую мумию не требуют вернуть?

— Слава богу, пока никто не требует, но мы и по закону этого сделать не можем. Можем передать только на временное хранение. Именно так мы поступили с мумией женщины из кургана Ак-Алаха-3, понимая, насколько важна эта находка для жителей Республики Алтай.

Молодин Вячеслав Иванович Личное дело Родился 26 сентября 1948 года в деревне Орхово Брестской области Белорусской ССР. Окончил исторический факультет Новосибирского государственного педагогического института (1971). Ученик ученых-археологов Татьяны Троицкой и Алексея Окладникова. В 1971–1973 годах работал заместителем директора средней школы. С 1973 по 1983-й — младший научный сотрудник отдела археологии и этнографии Института истории, филологии и философии (ИИФФ) по СО АН СССР. В 1983–1989 годах — заведующий сектором бронзы и железа ИИФФ. В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1983 году — докторскую. В 1987 году избран членом-корреспондентом АН СССР. В 1989 году стал заведующим отделом археологии и этнографии ИИФФ СО АН СССР. С 1992 года — заместитель директора по научной работе Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН. В 1997 года избран академиком РАН. В 1997–2001 годах — заместитель председателя, с 2001 по 2008 год — первый заместитель председателя Сибирского отделения РАН. Преподает в Новосибирском государственном университете. Под его научным руководством защищены 13 докторских и 37 кандидатских диссертаций по археологии, этнографии и палеогенетике. В качестве начальника Западно-Сибирского отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции вел раскопки в Западной и Восточной Сибири, Монголии, Японии, Сирии, Канаде и на Кубе. Вячеслав Молодин — автор и соавтор более 1900 научных публикаций, в том числе более 70 монографий. Вячеслав Молодин и Наталья Полосьмак за открытия и исследование комплексов пазырыкской культуры на Укоке удостоены Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий. Женат, есть два сына, внуки и правнук.

Беседовали Михаил Кичанов и Валерий Лавский