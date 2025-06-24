Еврокомиссия обновила колесную формулу

Одна из крупнейших сделок в истории спорта — приобретение компанией Liberty Media, уже владеющей «Формулой-1», самой престижной мотогоночной серии MotoGP — получила зеленый свет от Еврокомиссии. Теперь, после более чем годичного ожидания, она может быть закрыта. Покупка обойдется Liberty Media в $4,2 млрд. В компании уверены, что смогут оправдать инвестиции, утверждая, что у MotoGP есть огромный нереализованный потенциал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гран-при Италии MotoGP

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters Гран-при Италии MotoGP

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Еврокомиссия дала разрешение на совершение одной из крупнейших сделок в мировом спорте — покупку американской Liberty Media контрольного пакета базирующейся в Мадриде компании Dorna, которая является владельцем двухколесного аналога «Формулы-1», MotoGP. Как сообщает портал Motorsport.сом, американцы заплатят за 86% Dorna $4,2 млрд. Оставшиеся 14% бумаг сохранят два топ-менеджера Dorna — Кармело Эспелета и Энрике Альдама. Таким образом, вся компания на данном этапе может быть оценена примерно в $4,97 млрд.

«Еврокомиссия без всяких дополнительных условий утвердила приобретение Dorna Sports компанией Liberty Media,— говорится в заявлении еврочиновников.— Комиссия пришла к выводу, что сделка не создаст угрозу конкуренции в европейской экономической зоне. Решение было принято после глубокого изучения вопроса».

На «глубокое изучение» Еврокомиссии потребовалось заметно больше года.

О сделке ведь было объявлено еще в апреле 2024-го, а закрыть ее планировалось до конца того же года. Но в дело вмешалась Еврокомиссия. С соответствующим обращением к ней выступил бельгийский депутат Европарламента Паскаль Аримон. В его заявлении отмечалось, что если Liberty Media, уже владеющая как «Формулой-1», так и двумя «младшими» сериями («Формула-2» и «Формула-3»), доведет сделку до конца, то станет де-факто монополистом на рынке кольцевых гонок, что негативно отразится как на предпринимателях, желающих сделать бизнес в автоспорте, так и на рядовых болельщиках. Мнение депутата поддержал Алехандро Агаг, сооснователь серии Formula E (гонки на электрокарах), отметивший, что компания, контролирующая и «Формулу-1», и MotoGP, получит слишком большое влияние в бизнесе и сможет диктовать условия телекомпаниям в вопросе стоимости прав на телетрансляции.

Интересно, что в истории уже был случай, когда Еврокомиссия оценивала похожую сделку и выдала совершенно иной ответ. В 2006 году она постановила, что инвестфонд CVC Capital Partners, годом ранее ставший владельцем «Формулы-1» (Liberty Media владеет серией с 2017 года), должен избавиться от приобретенного ранее контроля над MotoGP, чтобы не нарушить антимонопольный регламент. CVC предпочел не втягиваться в тяжбу и актив продал. Чем история почти 20-летней давности отличается от нынешней, в Еврокомиссии не пояснили. К тому же в отличие от CVC, являющегося сугубо инвестиционной структурой, Liberty Media (ее основной бизнес — именно проведение соревнований) тесно аффилирована с родственной структурой Liberty Global, владеющей множеством медийных активов. А основной владелец у структур один — Джон Мэллоун. Так что опасения относительно монополизации рынка телетрансляций были не так уж беспочвенны. Но чиновников Еврокомиссии это не смутило.

Как бы то ни было, MotoGP в ближайшие годы, по всей видимости, ждет некая трансформация.

Ранее в Liberty Media не раз заявляли, что видят у серии солидный потенциал к росту и намерены его реализовать. На данный момент MotoGP проводит за сезон более 200 гонок. Начиная от элитного класса, где гоняются на мотоциклах с литровыми двигателями, продолжая двумя «младшими» бензиновыми сериями и заканчивая электрической. Но денег это приносит не так уж много. В прошлом году удалось получить доход чуть больше $500 млн. Для сравнения, «Формула-1», после того как перешла под контроль Liberty Media, стабильно генерирует более $3 млрд. Не в последнюю очередь за счет выхода на более денежные рынки. В первую очередь американский — в США проводится сразу три этапа чемпионата. Собственно, еще в прошлогоднем заявлении Liberty Media сообщалось, что именно на выходе на новые рынки и планируется сконцентрироваться после закрытия сделки.

Александр Петров