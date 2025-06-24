«Прощальная серия будет состоять всего из 55 машин»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о специальной версии японского внедорожника, которая будет выпущена во Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Suzuki Фото: Suzuki

Надо ли говорить, что Suzuki Jimny, несмотря на свою нишевость и непрактичность, автомобиль культовый? Казалось бы, маленький, багажника нет, второй ряд сидений условный, и ты на них еще попади через боковые двери. По трассе быстрее 110 км/ч машине ехать явно тяжело, а выдающиеся внедорожные качества модели большинством из нас если востребованы, то далеко не каждый день. Но нет — любят и покупают. Последние годы, правда, с этим сложности.

Но если мы лишены возможности покупать Suzuki Jimny официально в силу санкций, то в Европе на этот счет, как говорится, сами себя высекли. 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель не проходит по экологическим стандартам, регламентирующим норму выброса, и во многих странах Старого Света автомобиль уже исчез из автосалонов. Не помогли и попытки продавать его как LCV, то есть «легкий коммерческий автомобиль» с двумя пассажирскими местами. Одним из последних рынков, где Jimny еще оставался, была Франция, но и там его история скоро прекратится.

Впрочем, прекратится красиво. Французское подразделение Suzuki подготовило прощальную серию автомобилей, которая будет состоять всего из 55 машин и посвящена 55-летию модели. У них будет иначе оформленная решетка радиатора, яркие наклейки на кузове по моде 1970-х, красные брызговики и юбилейные шильдики в салоне. Плюс нарядный чехол на запасное колесо, закрепленное на третьей двери. Что характерно, «прощальная модель» имеет в трансмиссии не автомат, а механическую коробку, и базируется не на топовой комплектации, то есть в ней нет, например, экрана мультимедиа, что как бы подчеркивает, что этот автомобиль мы ценим совсем за другие качества. Но при этом стоит юбилейный автомобиль немало — €29 тыс. Как тут не вспомнить, что в 2019 году, когда на нашем рынке появился Suzuki Jimny последнего поколения, стоил он 1,4 млн руб., и цена эта казалась многим неоправданно высокой.

Дмитрий Гронский